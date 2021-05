Valtteri Bottas joutunut ankaraan ryöpytykseen – Mersun pomo puolustaa nyt suojattiaan

Toto Wolff tukee Valtteri Bottasta lausunnoillaan.

F1-kausi on vanhentunut vasta neljän osakilpailun verran, mutta Mercedeksen kuskipeli kaudelle 2022 on pyörinyt täyttä häkää jo viikkokausia.

Mercedes-kuljettaja Valtteri Bottas on jäänyt mestaruudesta taistelevien Red Bullin Max Verstappenin ja tallitoverinsa Lewis Hamiltonin vauhdista, ja se on saanut spekulaatiot ylikierroksille.

Spekulointi asettaa paineita Bottaksen lisäksi Mercedeksen tallipomoa Toto Wolffia kohtaan. Itävaltalainen joutuu tuon tuosta vastaamaan mediahuhuihin ja perustelemaan suomalaisen ajopaikkaa, kun eritoten brittimedia janoaa George Russellia Hamiltonin ajokaveriksi. Wolff pysyy ainakin julkisesti tiukasti Bottaksen leirissä.

– Sanon tätä koko ajan, henkisesti hän on erittäin vahva. Hän on hyvässä asemassa ja napsii koko ajan pisteitä, Wolff kertoi F1:n sivuilla.

– Aika-ajossa (Espanjassa) kolme kuljettajaa oli kymmenyksen sisällä toisistaan, edellisenä viikonloppuna hän oli paalulla. Joten hänen vauhtinsa on hurjaa luokkaa. Ongelma on, että kun asiat menevät pieleen lähdössä tai jää jumiin jonkun taakse, niin homma on aika lailla taputeltu. Hän menetti (Ferrarin) Charles Leclerciä vastaan 20 sekuntia tai jotain. Sitten paras mahdollinen sijoitus on kolmas.

Seuraavaksi edessä on tarunhohtoinen Monacon GP. Bottaksen aika-ajotaidot pistetään jälleen puntariin, sillä katuradalla ohittaminen on vielä roimasti Espanjaa hankalampaa. Hyvä lähtöruutu petaisi voittosauman.

Monaco ei ole toistaiseksi kuulunut Bottaksen vahvimpiin ratoihin. Ennen siirtoaan Mercedekselle Bottas ei ollut koskaan ajanut Monacossa 10 parhaan joukkoon. Hän on ollut kolmas 2018 ja 2019.