Max Verstappen piikitteli tallitoveriaan –”Se ei tietenkään auta”

Max Verstappen otti kantaa tallitoverinsa suorituskykyyn.

Red Bullin Max Verstappen yrittää päättää Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin voittokulun tällä kaudella F1-sarjassa.

Hollantilaistähti onkin jo onnistunut laittamaan kapuloita kahdeksatta maailmanmestaruuttaan jahtaavan Hamiltonin rattaisiin ja ottanut yhden voitonkin. Verstappen voitti kauden toisen GP:n Italiassa, muut kolme osakilpailuvoittoa ovat menneet Hamiltonille.

Verstappen on ollut kolmesti toinen, joten hän haastaa täysillä Hamiltonia. Piste-eroa kaksikon välillä on 14 pistettä Hamiltonin hyväksi.

Vaikka kaksikon kilvoittelu on ollut tähän melko tasaista, Hamiltonilla on puolellaan yksi asia, jota Verstappenilla ei ainakaan oman näkemyksensä mukaan ole: kärkitaistelussa auttava tallitoveri. Valtteri Bottas on ollut tasaisesti kolmas kolmessa osakilpailussa. Yhden kisoista suomalaiskuski keskeytti.

Verstappen kommentoi kilpailuasetelmaa saksalaisen Motorsport Totalin haastattelussa. Haastattelussa hän heitti hienovaraista kritiikkiä uuden tallitoverinsa Sergio Pérezin suuntaan.

– Loppujen lopuksi olen taistelussa aina yksin. Takanasi on väli. Se ei tietenkään auta, Verstappen totesi kamppailustaan Hamiltonin kanssa edellisessä osakilpailussa Espanjassa.

Täksi kaudeksi Red Bullilta paikan saanut Pérez ei ole toistaiseksi vielä täysin vakuuttanut. Meksikolaiskuski on ollut kerran neljäs, kahdesti viides ja kerran sijalla 11. Hän ei ole pystynyt auttamaan Verstappenia kärkitaistelussa Mercedeksen kuskeja vastaan.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner puolusti Péreziä, mutta myönsi, että Red Bull tarvitsee Péreziä taistelussa Mercedestä vastaan.

– Tarvitsemme häntä kiireellisesti (kuromaan rakoa umpeen), jotta Mercedeksellä ei ole samanlaisia strategisia vaihtoehtoja kuin nyt, Horner sanoi Motorsport Totalille.

Sergio Pérez on MM-sarjassa kuudentena 32 pisteellä. F1-kausi jatkuu tällä viikolla Monacon GP:llä.