Valtteri Bottaksen pää on taas vadilla – nyt kisaan Mercedes-paikasta ilmaantui uusi haastaja: ”Hän on tehnyt vaikutuksen”

Toto Wolff pitää silmällä suojattiaan, Alpinen kuljettajaa Esteban Oconia.

Mercedeksen kuljettajakaksikko kaudelle 2022 on kuuma puheenaihe F1:ssä.

Tallin ykköshevonen Lewis Hamilton on vihjaillut halustaan jatkaa Mercedeksellä, mutta 36-vuotiaan maailmanmestarin rinnalla saatetaan nähdä ensi kaudella uusi nimi.

Valtteri Bottas on suoriutunut tallin toisessa autossa hyvin, muttei erinomaisesti. Hänen korvaajakseen on huhuiltu toistuvasti Williamsin George Russellia.

Viimeaikaisilla näytöillään kisaan Mercedeksen paikasta on kuitenkin ilmoittautunut myös ranskalainen Esteban Ocon.

Alpinen nuori kuljettaja on vakuuttanut alkukauden aikana päihittämällä kokeneen Fernando Alonson jokaisessa kilpailussa. Hän on ajanut pisteille kolmesti ja Portugalin GP:ssä hän nappasi komeasti seitsemännen sijan.

Huhuja vahvistaa Oconin tausta Mercedeksen kanssa. Hän oli tallin juniori- ja testikuljettaja ennen siirtoaan Renault’lle. Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on myös Oconin manageri.

Wolff kommentoi spekulaatioita ranskalaiskuljettajasta lämpimään sävyyn, Motorsport-sivusto kirjoittaa.

– Esteban on myös yksi kuljettajista, joihin meillä on yhteys, vaikka hän ajaakin Alpinella. Meillä on heidän kanssaan mainiot välit, tallipäällikkö sanoo.

Wolff kehuu Oconin ajaneen tällä kaudella loistavat neljä kilpailua, Crash.net kertoo.

– Hän on tehnyt minuun vaikutuksen. Esteban suoriutuu hyvin aika-ajoista ja kilpailuista – nyt on vain aika vakiinnuttaa taso.

Mercedes-pomon mukaan Oconilla ja Alpinella on kuitenkin oikeus neuvotella jatkosta, ennen kuin saksalaistalli voisi hypätä väliin.