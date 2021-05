Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen kulissien takainen kilvoittelu päätyi videolle – faneilta yksimielinen reaktio

Somessa vitsaillaan, eikö Valtteri Bottaksen anneta voittaa edes kivi, sakset, paperia.

Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen tallitoverius on sujunut sopuisissa merkeissä. Kaksikon välit ovat hyvät.­

Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen kilvoittelu tiedetään. Mercedeksen kaksikko on ollut tallikavereita vuodesta 2017 lähtien, ja jokaisella kaudella brittitähti Hamilton on ollut Bottaksen edellä. Myös nyt käynnissä olevalla F1-kaudella Hamilton on tähän mennessä päihittänyt tallitoverinsa jokaisessa kisassa.

Ei siis ihme, että kun F1-sarjan virallisella Instagram-tilillä jaettiin kulissien takainen video Hamiltonin ja Bottaksen leppoisasta kilvoittelusta, tällä kertaa kivi, sakset, paperi -pelin merkeissä, kommentoijien huomio tuntui kiinnittyvän vain yhteen asiaan: Bottas hävisi taas.

Valtaosalta videota kommentoineista kuului sama virsi.

– Lewis voitti taas, olipas yllätys, kirjoitti yksi.

– Valtteri ei voita edes kivi, sakset, paperissa, kuului toisen tuomio.

– Ilmeisesti Hamilton voittaa niin radalla kuin radan ulkopuolella, vitsaili kolmas.

Myös ”tallimääräyksellä” vitsailtiin.

– Valtteri, James tässä. Lewis on sakset, valitse paperi. Olen pahoillani, yksi kommentoija kirjoitti viitaten Mercedeksen taktiikkapomoon James Vowlesiin.

Bottas on edellisillä kausilla joutunut ottamaan vastaan tallimääräyksiä Vowlesilta. Tiimiradiosta kuultu lausahdus Valtteri, it’s James (suom. Valtteri, James tässä) on seurannut Bottasta tämän vuoksi.

F1-kausi jatkuu ensi viikolla legendaarisella Monacon GP:llä. Hamilton johtaa kuljettajien MM-sarjaa neljän osakilpailun jälkeen 94 pisteellä. Bottas on kolmantena 47 pisteellä. Kaksikon välissä on Red Bullin Max Verstappen, jolla pisteitä on 80.