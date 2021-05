Kiersikö Red Bull sääntöjä? Lewis Hamilton ihmetteli yhtä kilpailijan ominaisuutta – Kansainvälinen autoliitto puuttui heti peliin

Lewis Hamilton esitteli kovia vihjauksia Barcelonan osakilpailussa.

Mercedeksen Lewis Hamilton on voittanut kauden neljästä tähän mennessä ajetusta F1-kisasta kolme. Red Bull, etenkin Max Verstappen, on antanut jokaisessa kisassa kuitenkin kovan vastuksen. Verstappen on voittanut yhden osakilpailun ja päihittänyt jokaisessa kisassa Mercedeksen toisen kisakuskin eli Valtteri Bottaksen.

Viime viikonloppuna Barcelonan osakilpailussa herättivät kohua Hamiltonin vihjailut Red Bullin auton takasiivestä.

– Red Bullin autot ovat todella nopeita suorilla. Heillä on tuo taipuisa takasiipi autoissaan, jonka he ottivat tänään käyttöön, ja he hyötyivät siitä ainakin kolme kymmenystä kierroksella. He ovat suorilla nopeampia kuin me, joten on vaikeaa pitää heidät takana, Hamilton valitteli Motorsportin mukaan viime lauantaina aika-ajojen jälkeen.

Takasiiven taipuminen vähentää ilmanvastusta ja lisää nopeutta suorilla, kun taas jarruttaessa siipi palaa takaisin asentoonsa.

F1-tallit ovat aina kikkailleet elastisuudella, joten innovaatio ei ole uusi. Kansainvälinen autoliitto Fia testaa takasiipiä sen varalta, että ne ovat riittävän vahvoja, eivätkä liian taipuisia.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner vakuutteli Motorsportin mukaan, että auto on täysin sääntöjenmukainen.

– Fia on täysin tyytyväinen autoomme – se on läpäissyt kaikki testit, jotka ovat tiukkoja.

Horner epäili kohun takana olevan Mercedeksen tallipäällikön Toto Wolffin.

– Olin yllättynyt, kun näin hänen (Lewis Hamiltonin) kommentit tästä asiasta. Mutta se on asia, josta Toto oli aiemmin maininnut minulle. Joten en usko, että tämä oli Hamiltonin mielipide, vaan huomio tuli jostain muualta, Horner väitti.

Toto Wolff (vas.) ja Christian Horner keskustelivat Bahrainin talvitesteissä maaliskuussa – kenties talliensa käyttämistä takasiivistä.­

Keskiviikkona BBC kuitenkin uutisoi, että myös Fia on kiinnittänyt huomiota Hamiltonin puheisiin.

– Hallintoelin on kirjoittanut F1-talleille olevansa tietoinen, että takasiivet ovat läpäisseet testit, mutta joissa niistä on ”liikaa taipumaa autojen ollessa liikkeessä”.

Niinpä Fia aikoo ottaa käyttöön uusia testejä 15. kesäkuuta alkaen.

BBC kertoo, että uusien kohdennettujen staattisten testien lisäksi Fia aikoo käyttää autoihin kiinnitettäviä kameroita siipien käyttäytymisen seurantaan.

– Tulemme etsimään kaikkea epänormaalia takasiiven käyttäytymistä, ilmoitti talleille Fian tekninen johtaja Nikolas Tombazis.