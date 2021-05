Valtteri Bottas kertoo, miksi laittoi hulppean Mersunsa myyntiin – tilalle tulossa jo uusi urheiluauto

Valtteri Bottas haluaa kunnostaa kasvattajaratansa kansainväliseksi karting-areenaksi.

F1-kuski Valtteri Bottaksella on selkeät suunnitelmat, mikäli hän saa kaupaksi Tori-palveluun myyntiin laittamansa AMG-GT S Coupé -mallin Mercedes-Benzin: osa varoista kuluu Lahden Pippon karting-radan kunnostamiseen. Vuosimallia 2018 olevan urheiluauton lähtöhinta on 190 000 euroa.

– Tämä on tilanne. Olen sitoutunut panostamaan taloudellisesti Pippon rataan ja etsin nyt mukaan ihmisiä, joiden kanssa päästäisiin kehittämään paikkaa. Lahden kaupunki on sitoutunut vuokraamaan aluetta 15 vuodeksi eteenpäin ja tarkoitus on nostaa olosuhteet siellä kansainväliselle tasolle. Auton myynti on osa projektia, Bottas kertoo IS:lle.

Bottaksen metallinsinisessä urheiluautossa on mittarissa 16 000 kilometriä.

– Tilasin auton 2018 ja silloin kesällä sain sen. Auto on ollut Suomessa koko ajan ja sillä on ajettu lähinnä lyhyttä ajoa, Nastola–Helsinki-akselia pääasiassa. Ahveniston radallakin olen käynyt sillä. Jos nyt omasta autosta voi sanoa, niin onhan siinä hyvin ajettava balanssi – ja jos tykkää leikkiä, niin käännökset ovat tosi teräviä.

Bottas ei jää ilman urheilumallista Mercedestä jatkossakaan, sillä hän odottelee Monacon-talliinsa uutta menopeliä lähiaikoina.

– Parin viikon päästä pitäisi tulla GT Black Series kakkonen.

Bottas sai Pippossa aikoinaan ensimmäisen kipinänsä vauhtiin, kun hän kokeili 6-vuotiaana karting-autoa siellä. Nykyään radan nimi on Valtteri Bottas Racepark.

– Rata on yksi niistä hankkeista, joihin olen halunnut lähteä mukaan. Yhteistyö- ja sijoitustarjouksia on tullut paljon, mutta tartun vain niihin, jotka kiinnostavat, joihin löytyy intohimoa. Jostain syystä moni näistä on ollut Lahden seudulla, esimerkiksi Pelicans ja Pippon rata, Bottas naurahtaa.