Valtteri Bottas myy hulppean Mersunsa – tällainen on formulatähden komea menopeli

Tori Autot -sivustolle ilmestyi tiistaina vauhdikas Mercedes-Benz.

Tiistaiaamuna Suomen suurimman kauppapaikan Tori.fi:n autokauppaan ilmestyi myyntiin hulppea Mersu. Kyseessä on Suomen formulatähden Valtteri Bottaksen kustomoitu AMG-GT S Coupé -mallin Mercedes-Benz, vuosimalliltaan 2018.

Tori Autot -sivuston ilmoituksen mukaan hintapyyntö on 190 000 euroa. Uutena auto maksoi 230 000 euroa.

Auton perustiedoista myynti-ilmoituksessa kerrotaan seuraavaa:

– Moottorina on AMG:n kahdesti ahdettu noin 4,0-litrainen V8, joka tuottaa 384 kilowattia huipputehoa. Kiihtyvyys paikaltaan 100 kilometrin tuntinopeuteen 3,8 sekunnissa. Auton väri on metallinhohtoinen sininen. Näyttävät AMG-vanteet tarjoillaan sekarengastuksella, sillä edessä vannekoko on 19 tuumaa ja takana 20 tuumaa.

Voit käydä katsomassa lisää kuvia ja tietoja myynnissä olevasta Bottaksen autosta tästä linkistä.

Bottaksen auto on myynnissä Tori Autot -sivustolla.­

Bottas lupaa luovuttaa ostajalle avaimet henkilökohtaisesti sekä tarjota kaupan päälle yhteisen päivän Lahdessa Pippon kartingradalla. Bottas toimii yhtenä Pippon radan kehittämisprojektin rahoittajista. Radan toiminnan jatko oli uhattuna, kun aluetta kaavailtiin yritystonteiksi.

– Lähes kaikkien formulakuskien ura on lähtenyt kartingista, myös minun. Kaikki alkoi Pippon kartingradalta, kun pääsin kokeilemaan 6-vuotiaana ensi kertaa mikroautoa. Rataan liittyy todella monta hienoa muistoa ja hetkeä lapsuudestani. Siksi haluan auttaa säilyttämään radan junioriurheilijoiden käytössä. Lahden seudun kartingtoiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 10 000 harrastajaa. Ehkä tulevia autourheilutähtiä, Bottas sanailee tiedotteessa.