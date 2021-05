Lehti latasi täyslaidallisen Valtteri Bottakselle – ”Superpikkumainen 0,4 sekunnin näytös”

Valtteri Bottaksen suoritus Espanjassa puhuttaa yhä.

Espanjan GP:ssä nähtiin pieni hetki Mercedeksen F1-tallin sisäistä taistelua. Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton kilvoittelivat sijoituksesta vain hetken, mutta se riitti nostamaan myrskyn vesilasiin.

Toisena kisassa ajanut Bottas sai Mercedekseltä käskyn päästää takaa tullut Hamilton ohi. Tuoreemmilla renkailla ajanut britti kiersi rataa selvästi kovempaa vauhtia ja jahtasi kisan johtajaa Max Verstappenia.

Bottas taisteli sijoituksesta mutkan-pari tallikaverinsa kanssa. Hamilton painoi väkisin ohi.

Kilpailun jälkeen esimerkiksi Sky Sportsin asiantuntija Martin Brundle spekuloi, että Bottas on saattanut aiheuttaa asemalleen tallissa pahempaakin vahinkoa toiminnallaan.

Samaan kuoroon liittyi muun muassa Australian Daily Telegraphin toimittaja Nic Savage, joka latasi täyslaidallisen suomalaisesta. Hän kutsuu Bottaksen ajoliikkeitä ”superpikkumaiseksi 0,4 sekunnin näytökseksi”.

– Bottas on joutunut lähempään tarkasteluun pikkumaisen liikkeensä vuoksi. Se maksoi hänen tallikaverilleen 0,4 sekuntia sunnuntain kilpailussa, Savage kirjoitti.

– Bottas teki asiat vaikeammaksi.

Aikahukasta huolimatta Hamilton pääsi hyvissä ajoin ennen maalia Verstappenin ohi.

Hamilton itse kertoi kisan jälkeen, ettei tiennyt mitään koko tallimääräyksestä eikä odottanutkaan pääsevänsä ohi heittämällä.

– Me kilpailimme, ja se on täysin ok minulle, erityisesti näin varhaisessa vaiheessa kautta, Hamilton sanoi kisan jälkeen.