F1-tuomio: Valtteri Bottas kerjää verta nenästään – Mercedes otti silti taktisen selkävoiton Red Bullista: ”Harvinaista sekoilua”

Ilta-Sanomien raati ruotii Espanjan GP:n tapahtumat.

F1-sarjan Espanjan GP oli totuttua jonoajelua, jollaista Kataloniassa on ennenkin nähty. Taktinen taistelu päättyi Lewis Hamiltonin voittoon. Max Verstappen oli toinen ja Valtteri Bottas kolmas.

Kimi Räikkönen ajoi hienon kilpailun ja nousi 17:nnestä lähtöruudusta sijalle 12.

Tommi Koivunen

Tähti: Lewis Hamilton. Pakko se on taas sanoa. Sadas paalupaikka ja sitten komea nousu voittoon, vaikka Max Verstappen vei kärkipaikan lähdössä. Hamilton oli jotenkin tavanomaistakin rennomman ja vapautuneemman oloinen läpi viikonlopun. Hymy on herkässä ja itseluottamus tapissa. On helppoa, kun osaa.

Puheenaihe: Valtteri Bottasta kritisoidaan paljon, mutta mitä sanotte Sergio Perezistä tai hänen edeltäjistään Red Bullilla? Ei ole ihan helppoa päästä Max Verstappenin tasolle. Tallikin on rakennettu hollantilaisen ympärille, mutta silti. Meksikolainen oli kaukana kärkikamppailusta. Olkoonkin, että hän kärsi olkapäävaivoista ainakin aika-ajoissa.

Moka: Alpine on Portimaossa ja nyt Barcelonassa näyttänyt selvästi kilpailukykyisemmältä kuin ensimmäisissä kahdessa kisassa. Myös nyt aika-ajovauhti vahvaa ja kisakin näytti aluksi hyvältä, mutta taktiikkapuolella vedettiin pahasti vihkoon. Esteban Ocon ja Fernando Alonso tippuivat lopussa kuin ankkuri mereen.

Päänahka: Daniel Ricciardo ei tallin vaihdon jälkeen ole vielä päässyt täysin sinuiksi uuden autonsa kanssa. Nyt Ricciardo päihitti kuitenkin Lando Norrisin niin aika-ajoissa kuin kisassakin – olkoonkin, että Norrisin aika-ajoa vaikeutti ilman omaa syytä Nikita Mazepinin taakse jääminen ja rengassetin tuhriutuminen.

Yllätys: Yuki Tsunoda näytti Bahrainissa olevan valmis parrasvaloihin, mutta sittemmin on ollut vaikeampaa. Ei taaskaan mikään huikea viikonloppu. Kisa toki päättyi ilman omaa syytä auton hajoamiseen. Japanilaisen raivokas kiroilu oli aluksi ihan hauskaa, mutta vähitellen pikemminkin noloa.

Janne Oivio

Tähti: Vedetään ei-Hamilton -pakasta Charles Leclerc. Monacolaisen helmasynti on ollut loistaa aika-ajossa, mutta vetää hieman alle odotusten kisassa. Nyt Leclerc survoi tiensä ohi Bottaksen tyylillä ja piti suomalaisen takanaan pysähdyksiin asti. Ferrarin taktiikka ei auttanut, mutta Leclerc oli nopea.

Puheenaihe: Taktiikka. Kisa saavutti jo pisteen, jossa lähinnä odotettiin, että miten autojen renkaat kestävät sittenkin yhden pysähdyksen taktiikan. Kun Hamilton tulikin nopeasti varikolle, sai muuten tylsä kisa hienon käänteen. Mercedes voitti taktiksen kisan Red Bullia vastaan täysin. Vielä kun Bottakselta löytyisi vähän lisää vauhtia.

Moka: Bottaksen turha estely. Suomalainen ajoi omaa kisaansa, Hamilton tuli selvästi kovempaa takaa. Tallimääräyskin tuli. Bottas esteli vain hetken, mutta myönsi itsekin, että turhaan. Olennaista ei ole moittia Bottasta vaan nostaa esille, että hän kaivaa itselleen kuoppaa. Aivan kuin raippaa ei tulisi muutenkin tarpeeksi.

Päänahka: Kimi vastaan konsensus. Kimi Räikkönen lähti ainoana kisaan keskikovilla renkailla ja yhdellä pysähdyksellä. Kenties jos pehmeät olisivat tulleet alle kierrosta-paria aiemmin, olisi suomalainen voinut taistella pisteestä. Oli miten oli, Kimi nousi kisassa viisi sijaa ja jätti taakseen mm. Sebastian Vettelin ja Fernando Alonson.

Yllätys: Ferrari oli Mercedeksen ja Red Bullin takana viikonlopun nopein ”muiden” joukossa. Aiemmin McLaren on ollut kisavauhdissa selvästi edellä. Vaikka Daniel Ricciardo pitikin Carlos Sainzin takanaan, oli Sainz nopeampi. Lando Norris jäi kaksikosta reilusti, Leclerc oli omilla lukemillaan.

Teemu Suvinen

Tähti: Lewis Hamilton, jälleen kerran. Suurmestari ajoi mahtavia kierroksia jälleen silloin, kun kisan voitto oli vaakalaudalla. Kisan alkupuolella hän roikkui Verstappenin perässä ja onnistui silti pitämään renkaansa toimintakykyisinä. Tällaisten tappioiden jälkeen Max Verstappenin usko voi olla koetuksella.

Puheenaihe: Tylsä kisa. Taattua päiväunimateriaalia, kuten Espanjan kisa usein on. Tänä vuonna kuljettajat valittivat, että muutoksilla radasta tehtiin entistäkin tylsempi. Tällaisilla radoilla startti ratkaisee paljon – ja loppukisa ajellaan siististi jonossa ja odotellaan, kuka hallitsee renkaitaan parhaiten. Vain vesisade tai turva-auto voisi pelastaa.

Moka: Red Bullilta nähtiin harvinaista sekoilua varikkopysähdyksessä. Max Verstappen ajoi sisään varikolle, mutta yksi renkaista oli vielä teillä tietämättömillä. Mestaruus ratkennee tällä kaudella pieniin asioihin, ja Espanjassa Red Bull hävisi myös taktiikassa Mercedekselle. Varikkomuurilla heidän täytyy onnistua jatkossa.

Päänahka: Vaisuhkosti kautensa aloittanut Daniel Ricciardo onnistui viimein hyvin myös McLarenin ratissa. Hän otti huippuvireessä tähän saakka ajaneen nuoren tallitoverinsa Lando Norrisin päänahan, mikä maistuu varmasti aussitähdelle. Entisessä suurtallissa on vihdoin positiivinen meininki, mikä lupaa hyvää.

Yllätys: Kohukuski Nikita Mazepin ajoi ehjän kisan! Miljardöörin poika jäi toki viimeiseksi reilulla erolla, mutta ei kolaroinut eikä törttöillyt. Aivan puhdas kisaviikonloppu tämäkään ei ollut, sillä Mazepin sai aika-ajoissa lähtöruuturangaistuksen pilattuaan Lando Norrisin kierroksen. Askel kerrallaan.