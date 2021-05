F1-sarjassa on ajanut suomalaiskuski yli 30 vuotta. Kun Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen joskus väistyvät, putki uhkaa katketa.

Sunnuntaina 1. lokakuuta 1989 Espanjan Jerezissä se tapahtui. Jyrki Järvilehto alias JJ Lehto istuutui Onyx-tallin autoon ja lähti liikkeelle 17:nnestä lähtöruudusta. Kilpailussa Järvilehto ehti ajaa 20 kierrosta ennen kuin vaihdelaatikko hajosi ja kisa päättyi radan varteen.

Tämä artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilulehden F1-ennakossa maaliskuussa 2021.

Järvilehdon debyytistä alkoi putki, joka on kestänyt näihin päiviin saakka. Siitä lähtien jokaisella MM-kaudella lähtöruudukossa on ollut suomalainen F1-kuljettaja.

Keke Rosberg voitti mestaruuden ennen putken alkua 1982, Mika Häkkinen 1998 ja 1999, Kimi Räikkönen 2007. Suomalainen on Häkkisen McLaren-debyytistä 1993 lähtien ajanut palkintopallille joka vuosi lukuun ottamatta kausia 2010 ja -11, kun Heikki Kovalainen ajoi pikkutalli Lotuksella.

Valtteri Bottas oli Järvilehdon debyytin aikaan kuukauden ja neljän päivän ikäinen.

Nyt Bottas, 31, on Suomen tuorein F1-kuljettaja. Hän debytoi sarjassa 2013, kahdeksan vuotta sitten. Tienraivaaja Leo Kinnunen kokeili siipiään F1:ssä 1974, ja sen jälkeen on vain kerran jouduttu odottamaan uutta suomalaista näin pitkään: Rosberg debytoi 1978 ja saman miehen manageroima Järvilehto 1989.

Kuka on seuraava – vai katkeaako putki ennen pitkää?

JJ Lehto Onyxin puikoissa 1990.­

Tällä hetkellä realistiselta vaikuttavat vaihtoehdot Bottaksen ja Räikkösen seuraajiksi ovat vähissä. William Alatalo, 18, Elias Seppänen, 17 ja Patrik Pasma, 21, kisaavat alkavalla kaudella Formula Re­gional European Championship by Alpine -sarjassa. Se on uusi sarja, jossa viimevuotiset Formula Regional- ja Formula Renault Eurocup -sarjat yhdistyvät.

F3-autoilla kilpailtavassa sarjassa ajetaan kymmenen kisaviikonloppua, jotka sisältävät kaksi kisalähtöä.

Pasma oli viime vuonna Regional-sarjan loppupisteissä neljäs, Alatalo Eurocupissa kahdeksas. Seppänen oli mukana vain Eurocupin päätöskisassa Paul Ricardilla.

Seppänen ja Pasma kilpailevat suomalaisen KIC Motorsportin väreissä, Alatalo ajaa Arden Motorsportilla, jonka perustajat ovat Red Bullin F1-pomo Christian Horner ja isänsä Garry Horner, joka johtaa Ardenia.

Tiimissä ovat vuosien saatossa ajaneet mm. Kovalainen, Sergio Perez, Bruno Senna, Carlos Sainz ja Daniil Kvjat. Kahden viimeisimmän lisäksi talli on ajattanut monia muitakin Red Bullin juniorikuskeja.

William Alatalo tietää, että Ardenilla on ollut toimiva yhteys Red Bulliin. Ja sen, että viime vuosina ainoat reitit formula ykkösiin ovat olleet joko junioriohjelman kautta tai isän lompakon avulla.

– Olisihan se hyvä reitti, jos pärjäisin ja pääsisin Red Bullin akatemiaan. Se helpottaisi matkaa. En kuitenkaan ole miettinyt asiaa sen enempää, eikä se ollut iso asia tiimipäätöksessäni. Olisin valinnut Ardenin muutenkin, mutta toki siinä on mukana tuollainen plussa, että tallilla on historiaa Red Bullin kanssa.

Tämänvuotiset F1-tulokkaat alleviivaavat sarjan tilannetta.

– Nikita Mazepin on noussut sarjaan aika pitkälti varmaan rahalla, Yuki Tsunoda ja Mick Schumacher akatemiasta. Sikäli on aika selvää, että pitäisi olla akatemiassa ykkösiin päästäkseen, Alatalo toteaa tuoreista F1-tulokkaista.

Tsunoda on japanilainen, Schumacher saksalainen seitsenkertaisen maailmanmestarin poika. He tulevat merkittäviltä markkina-alueilta. Esimerkiksi Netflixin F1: Taistelu paalupaikasta -sarjan tuoreimmalla kaudellakin näytetään, kun Haasin tallipomo Günther Steiner on sponsorineuvotteluissa, joissa saksalainen 1&1 Ionos vaatii talliin saksalaiskuljettajaa. Schumacher sai paikan, saksalaisfirma tuli tukijaksi.

Alatalo pääsee Regional-sarjassa ajamaan ensi kertaa urallaan F1-pomojen silmien edessä. Sarjan kisoista kaksi ajetaan ns. tukiluokkana samana viikonloppuna kuninkuusluokan kanssa.

– Onhan se ihan törkeän siistiä. Barcelona ja varsinkin Monaco ratana ovat hienoja, ja tunnelma on ihan erilainen, kun F1-tiimit ovat paikalla. Olisi vielä siistimpää, jos katsojiakin olisi se parikymmentä tuhatta, mutta voi olla, että se jää näkemättä, hän viittaa koronavirustilanteeseen.

Pitkän linjan formulavaikuttajan Marko Koirasen mukaan näkymät ovat tukalat, kun Bottas, kesällä 32, ja Räikkönen, syksyllä 42, lopettavat. Putkea ykkösiin ei ole. Hän toivoo, että joku Regional-sarjan suomalaisista nousisi lopulta kuninkuusluokkaan.

– Mutta pitää muistaa, että panokset kovenevat jokaisella stepillä. Peli on raakaa, Koiranen sanoo.

Alatalo ymmärtää realiteetit. Tuloksia pitää tulla.

– Tänä vuonna pitää menestyä hyvin kuten toki jokaisena vuotena. Junnuakatemiaan pääsy helpottaisi, mutta sinne pääseminen ei ole ihan yksinkertainen asia ja sen jälkeenkin on vielä monta muutakin tekijää. Tasaisia ja hyviä suorituksia tarvitaan.

Viime kauden jälkeen Alatalolla oli neuvotteluita myös siirrosta pykälää merkittävämpään sarjaan, FIA:n F3:siin. Budjetti ei kuitenkaan riittänyt.

– Vanhemmat ovat tietysti suurin tukijani. Iskän firman lisäksi sen kautta on yksi toinenkin firma tukemassa, ja sitten on yksi autokauppa täältä läheltä. Olympiakomitealta tulee tukiraha, Pohjanmaalta kotoisin oleva Alatalo luettelee.

– Yritämme löytää tukijoita, mutta se ei ole helppoa varsinkaan näin korona-aikana.

Keke Rosberg (oik.) on Suomen F1-pioneeri, joka voitti maailmanmestaruuden 1982. Vieressä Nigel Mansell, joka voitti tittelin kymmenen vuotta myöhemmin.­

AKK:n Flying Finn Academyyn ja Suomen nelihenkiseen nuorten A-maajoukkueeseen kuuluminen tuo tarkalleen ot­taen 6 000 euroa tukirahaa. Sekin tärkeä apu, mutta merkitykseltään autourheilussa kovin erilainen kuin monessa muussa lajissa.

– Jos vertaa vaikkapa painiin, se ehkä helpottaa siinä lajissa vähän enemmän kuin autourheilussa. 6 000 euroa menee tässä lajissa aika äkkiä renkaisiin ja kaikkeen muuhun.

Regional-sarja maksaa 350 000– 450 000 euroa kaudessa, FIA:n F3-sarja 650 000–850 000 euroa. F2-luokassa puhutaan yli puolentoista miljoonan euron paukusta.

Ilmajoella varttunut ja Kuortaneen urheilulukiota käyvä Alatalo sai viime kesänä mukavan lisäavun lähiseudulleen, kun Seinäjoella avattiin F1-tasoiseksi kehuttu ajosimulaattori.

– Se on hyödyllinen ja minulle helppo, kun asun 15 kilometrin päässä. Simulaattorilla ajaminen on tärkeä osa tätä ja siihen pitää panostaa, kun radalla ei pääse ajamaan.

Alatalo aloitti hiljattain myös yhteistyön Alessandro Giandellin kanssa. Italialainen on hänen managerinsa.

– Se on helpottanut paljon. Hän on neuvotellut tiimien ja mahdollisten kumppanien kanssa. Manageri on melkein oltava tässä vaiheessa, muuten aikaa menisi kaikkeen niin älyttömän paljon.

Marko Koiranen pyöritti takavuosina omaa talliaan lukuisissa eri pikkuformulasarjoissa. Hänen tallissaan ajoivat niin Sainz, Kvjat, Bottas, Esteban Ocon, George Russell kuin monet muutkin tulevat F1-kuljettajat.

Viime vuosina Koiranen on pyörittänyt Suomessa F4-luokan Formula Academy Finland -sarjaa, jonka tarkoitus on ollut antaa suomalaisille aiempaa paremmat eväät maailman valloitukseen.

– Kokemuksen rintaääni sanoo, että kun tullaan Eurooppaan, missä mekin olimme, suomalaiskuskeilla ei ollut kartingin jälkeen usein riittävästi kokemusta. Se vie aikaa ja rahaa, että pääsee rytmiin Euroopassa. Siellä ei ole hirveästi testiaikaa, Koiranen sanoo.

– Ideani oli tuoda Suomeen mahdollisimman kustannustehokas F4-sarja, jossa ajettaisiin kausi ennen lähtöä maailmalle. Näin treenaamisen pääsee tekemään murto-osalla siitä mitä muualla vaadittaisiin, ja jo täällä vähän nähdään, onko kuski riittävän hyvä maailmalle.

Koiranen kertoo, että Suomessa oman auton hommanneet kuljettajat ovat pystyneet ajamaan kauden alle 50 000 euron kustannuksilla.

Hän myös myöntää, ettei kotimaan F4-sarja ole lyönyt kunnolla läpi. Seppänen, joka ajoi 2019 Academy Finlandissa sekä Aasian kehnossa F4-sarjassa, on kuitenkin hänen mielestään hyvä esimerkkitapaus.

– Hän ajoi täällä hyvin, sai paljon testiä ja veti kauden räntäsateessa. Viime vuonna hän ajoi heti Saksan F4-sarjassa podiumille. Hän oli siihen varmasti valmiimpi, kun ei lähtenyt kartingista räpiköimään suoraan Saksaan. Nyt hän menee eteenpäin ja ajaa Regionalissa.

William Alatalo ajaa Formula Regional -sarjassa.­

Seppänen kiittelee Marko ja Jari Koirasen tietotaitoa, josta oli hänelle apua.

– Suomessa valtaosa radoista on kuitenkin aika kaukana siitä, mitä ne ovat Euroopassa, Seppänen sanoo.

Sitä on vaikea arvioida, onko Seppäsellä tai Alatalolla eväitä F1-sarjaan. Urapolkuun vaikuttavat niin monet tekijät.

– Ainakin Seppänen itse ja perhe ovat oikealla asenteella. Turhaa höyhötystä ei ole ympärillä. Poika tekee töitä menestyksen eteen. Se on oikea merkki. Nämä asiat pitää olla, jos haluaa menestyä. Alatalo on samanlainen: hän haluaa ajaa simulaattorilla ja tehdä töitä, Koiranen kertoo.

Bottaksen jälkeen potentiaalisimpia F1-kuskeja ovat olleet Aaro Vainio ja Niko Kari. Vainio, Suomen menestynein kartingkuski, sai managerikseen vaikutusvaltaisen Nicolas Todtin. Hän kuitenkin jäi GP3:n loppupisteissä 2012 neljänneksi ja sai kylmää kättä: Todt jätti Vainion eikä halunnut enää investoida suomalaiseen.

Kohtalo oli karu, mutta osin itseaiheutettukin.

– Kaikki oli tullut liian helpolla, Koiranen sanoo lahjakkaasta Vainiosta, joka on itsekin myöntänyt, ettei hänen radan ulkopuolinen mentaliteettinsa ollut aina paras mahdollinen.

Kari oli Red Bullin akatemiassa, mutta tulostaso ei riittänyt ja virheitä tuli liikaa.

Valtteri Bottas sanoo Urheilulehdelle, että yksi tärkeimmistä asioista uralla oli se, että hän tajusi realiteetit jo nuorena.

– Ymmärsin jo aika pienenä, että tähän pitää panostaa ihan täysillä, jos haluan päästä tavoitteeseeni. Pitää olla kaikki pelissä tai sitten ei ollenkaan. Kun pyrkijöitä ja junnukuskeja on niin paljon, muuten ei ole mahdollisuuksia eteenpäin.

Rauno Bottas on kertonut, että pelkästään oma kukkaro keveni 200 000 eurolla, kun pojan uraa aikoinaan rakennettiin. Perheen ja tukijoiden kuten Antti Aarnio-Wihurin roolia ei voi liikaa korostaa.

– Se oli tietysti ratkaisevaa, että löytyi oikeanlaista tukea ensinnäkin omasta perheestä. Ympärille tuli myös oikeita ihmisiä tukemaan unelmaani, Valtteri Bottas kertoo.

Pelkkä intohimo tai tukijat eivät riitä, vaan on pärjättävä myös radalla.

– Oikeina hetkinä tuli myös menestystä. Sitä vaaditaan oikeastaan koko ajan. On tiettyjä sarjoja, joissa pitää pärjätä tai urasuunnitelma notkahtaa helposti.

Se tuo paineita.

– Monesti sitä mietti, että jos tämä kausi menee huonosti, se voi olla siinä. Nuorempana ei osaa käsitellä paineita samalla tavalla kuin myöhemmin, mutta ne eivät onneksi päässeet liikaa valloilleen. Oma tavoite pysyi kirkkaana mielessä, Bottas muistaa.

Valtteri Bottas nousi Villähteeltä parrasvaloihin.­

Bottaksen arki kuluu huippu-urheilijalle tyypillisesti niin, että hän elää tavoitteilleen ja tulevaan katsoen koko ajan. Hän ei ollut ennen Urheilulehden kysymystä tullut ajatelleeksikaan, miten kauan on mennyt aikaa ilman uutta suomalaista F1-kuskia.

– Siitä tosiaan on jo jonkin aikaa. Toivon tietty, että sama edustus jatkuisi aina. Kun pienempänä avasi telkkarin, oli vuosi mikä tahansa, aina oli vähintään yksi suomalainen formuloissa. Toivottavasti sama traditio jatkuu.

Kun F1-kausi viivästyi viime keväänä, Bottas kävi lumien sulettua ajamassa muutaman kerran kartingia Tuukka Taposen, 14, kanssa. Taponen voitti myöhemmin viime vuonna kartingin MM-hopeaa. Hän kisaa Tony Kartin tehdastallissa, jolla on vahvat siteet Ferrarin junioriakatemiaan.

– Sain ajaa tosissani, Bottas hymähtää nuorukaisen nopeudesta.

– Aika paljon tuli omat ajat mieleen. Tosi nuori kaveri. Tavallisen oloinen poika ja tosi lahjakas kuski, joka osaa ajaa ja ymmärtää ikäänsä nähden aika paljon ajamisesta. Hänessä on selvästi potentiaalia, ja tuloksetkin näyttävät sen.

Bottaksen tärkein vinkki nuorille kuskiyrittäjille on se, että työnteon merkitys pitää ymmärtää aikaisin.

– Sen pitää toki lähteä kuljettajasta itsestään. Jos on tietty palo ja nautinto ajamista kohtaan, se tulee aika automaattisesti. Täytyy muistaa, että maailmalla riittää kuskeja, jotka elävät aamusta iltaan ollakseen parempia. Asiat pitää pyrkiä tekemään paremmin kuin muut.

– Ympärillä pitää olla oikeat ihmiset ja tukijat. Varsinkin, jos ura etenee nousujohteisesti, neuvojia ja auttajia on tosi paljon. Pitää osata haistaa, ketkä ovat liikkeellä oikeista syistä, Bottas sanoo.

Managerikolmikko Toto Wolff, Mika Häkkinen ja Didier Coton tuli Bottaksen taustalle 2010-luvun taitteessa. GP3-mestaruus 2011 toi paikan Williamsin testikuskiksi 2012 ja kisakuskiksi 2013.

Nico Rosbergin lopettaminen avasi paikan Mercedeksellä. Nyt Bottas aloittaa jo viidennen kautensa maailman parhaassa tallissa. Mersun suojatit, ranskalainen Ocon ja britti Russell, ovat kerta toisensa jälkeen joutuneet odottamaan omaa vuoroaan suomalaisen takana.

– Jos nyt isoa kuvaa asiasta katsoo, viides kausi maailman parhaassa tiimissä on toki jonkinlainen saavutus, vaikka en ole saavuttanut omaa tavoitettani. Voi siitä sinänsä olla ylpeä tässäkin vaiheessa uraa, mutta ei liian ylpeä.

Bottas haluaa voittaa maailmanmestaruuden. Ehkä Marko Koiranen on parempi asettamaan asioita perspektiiviin.

– Arvostan sen todella korkealle, miten Valtteri on noussut pienestä maasta semmoisille huudeille. On iskenyt oikeissa paikoissa ja ollut Mersulla monta vuotta. Se unohdetaan, miten Valtteri on itsensä sinne hommannut. Kuinka paljon siellä onkaan muita vaihtoehtoja, politiikkaa ja muuta kuraa. Silti ”Villähteen Fangio” ajaa siellä.

Koiranen muistuttaa, että Bottaksella on halutessaan alan töitä niin kauan kuin hän niitä haluaa tehdä.

– Harmittaahan se, kun Hamiltonilta on tullut turpaan, mutta Valtterilla on vastassaan maailman ylivoimaisesti paras jätkä.

Bottaksen ura on kesken. Hän voi vielä voittaa maailmanmestaruuden. Mutta ennen kaikkea hän on jo nyt voittanut yhdeksän F1-kisaa, ollut kahdesti MM-kakkonen, seissyt 56 kertaa palkintopallilla ja ottanut 16 paalupaikkaa. Hän on ollut neljästi voittamassa valmistajien mestaruutta ja tyrmäsi Williamsilla tallikaverinsa Felipe Massan, jonka rinnalla Kimi Räikkönen voitti ainoan mestaruutensa.

Ne ovat saavutuksia, jotka ovat jääneet MM-tappioiden varjoon. Tuloksia, joita moni saattaa pian arvostaa aivan uudella kaiholla.

Miljardöörien pojat

F1-kuskeista 15 prosenttia (Nikita Mazepin, Lance Stroll, Nicholas Latifi) on miljardöörien poikia. Lisäksi esimerkiksi Lando Norrisin isän omaisuus on satoja miljoonia.

Marko Koiranen kuvattuna 2019.­

Marko Koiranen on nähnyt läheltä kehityksen oltuaan oman tallinsa kanssa pikkuluokissa. Rahakkaita tukijoita on formuloissa tarvittu aina, mutta suuntaus on korostunut viime vuosina. Strollin isä Lawrence osti oman tallin ja automerkin tehden Force Indiasta ensin Racing Pointin ja nyt Aston Martinin. Latifin isä Michael paitsi sponsoroi Williamsia myös omistaa osan McLaren Groupista.

– Jossain välissä tämä alkoi. Kun rahaa on niin paljon, ettei sillä ole oikein edes väliä, he ostavat kokonaisia tiimejä pojilleen. Sama nähtiin jo aiemmin pienemmissä luokissa. Mekin kyttäsimme, että ostaisipa joku meidät, mutta niin ei koskaan käynyt, Koiranen hymähtää.

– Kehitys on erittäin valitettava ja lajille huono asia. Enkä valitettavasti näe, että tässä asiassa olisi tapahtumassa muutosta. Silti ne, jotka tulevat ja oikeasti vetävät kovaa eivät ole miljardöörien poikia. Luojan kiitos kovimmat tiimit eivät ole vielä riippuvaisia heistä. Sitten paketti on sekaisin.

Valtteri Bottas pysyy toiveikkaana, että tulevaisuudessakin F1-sarjaan on mahdollista päästä ilman upporikasta perhettä.

– Maksukuskeja on ollut aina ja raha on vaikuttanut F1-historiaan paljon. Pikkuhiljaa se on valitettavasti mennyt siihen yhä enemmän. Ajaminen ei ole junnutasolta lähtien muuttunut yhtään halvemmaksi. Pitää olla budjetti omasta takaa tai oikeat tukijat, jotka luottavat, Bottas sanoo.

– Se on sinänsä harmi, eikä tämä laji ole näiltä osin maailman reiluin. Uskon silti, että jos löytyy talenttia ja ympärille oikeat ihmiset, kaikki on mahdollista.