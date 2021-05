Lewis Hamilton, 36, teki historiaa – entinen F1-kuski ylisti haastattelussa: ”Olen niin ylpeä sinusta”

Pedro de la Rosa sai kunnian haastatella Lewis Hamiltonia, joka saavutti 100. paalunsa.

Espanjan GP:n aika-ajot päättyivät harvinaisen lämminhenkiseen haastatteluun.

Paikallinen formulaikoni Pedro de la Rosa hoiti kansainväliseen tv-kuvayhteyteen välitetyt ratahaastattelut. Paalupaikan vallannut Lewis Hamilton oli yhtä hymyä de la Rosan haastattelussa.

– Olen niin iloinen, että olen tässä haastattelemassa sinua 100. paalupaikkasi jälkeen. Maaginen numero ja maaginen hetki, de la Rosa tunnelmoi.

Aika-ajojen alussa Hamiltonin vauhti ei vielä vakuuttanut. Hän kertoi kärsineensä autonsa aliohjautumisesta tehtyään säätömuutoksia 3. harjoitusten jälkeen.

– Sitä yrittää aina tehdä autosta paremman, mutta se on aina pientä uhkapeliä. Myös kilpailu täytyy pitää mielessä. Teimme yhden muutoksen, ja heti radalle mentyäni huomasin, että se meni pieleen. Se oli minun oma päätökseni, jonka takia olin vauhdissa perässä, Hamilton selvitti.

Hän sai aika-ajojen aikana tehtyä pieniä muutoksia, jotka helpottivat ja kiidättivät britin lopulta historialliseen tasalukuun.

– Kiitos miehille ja naisille, jotka työskentelevät tallin tehtaalla nostaen koko ajan tasoaan. On unelma työskennellä heidän kanssaan, Hamilton jakoi kiitosta saavutuksestaan.

Haastattelun lopuksi de la Rosa ja Hamilton muistelivat britin uran ensimmäistä F1-testiä Silverstonessa 2006.

– Tiesin, että sinusta tulee hyvä, mutten ikinä odottanut sataa paalupaikkaa. Onneksi olkoon. Olen niin ylpeä sinusta, de la Rosa hehkutti.

De la Rosa oli 2006 McLarenin kisakuskina Kimi Räikkösen rinnalla, kun Juan Pablo Montoya lähti lajista kesken kauden. Espanjalainen on aiemmin kertonut Hamiltonin ensitestistä Beyond the Grid -podcastissa. Kun Hamilton kävi radalla toista kertaa, de la Rosa katseli dataa suu auki.

– Katsottuani dataa vain muutaman sekunnin ajan,tajusin että meillä on massiivinen ongelma.

Hamilton vei kisakuskin paikan vuodeksi 2007.

– Olen nähnyt paljon kuskeja elämäni aikana. Olen ajanut tosi hyvien kuskien kanssa, mutta kun näin Lewisin, ajattelin, että tämä on jotain tosi erityistä, de la Rosa sanoi.