Lewis Hamilton puolustaa voimakkaasti Valtteri Bottasta – ”Antakaa hänen olla”

Lewis Hamiltonin mielestä Valtteri Bottas on ollut erinomainen tallikaveri Mercedeksellä.

Mercedeksen F1-tallin ulkopuolella kuohuu tavallistakin jykevämmin. Valtteri Bottaksen asemasta keskustellaan julkisuudessa tuon tuosta, mutta vuosittainen ”saako Bottas kenkää” -debatti alkoi tällä kaudella jo kolmen osakilpailun jälkeen.

Bottas lähti paalulta Portugalin osakilpailuun, mutta sekä Lewis Hamilton että Max Verstappen ohittivat suomalaisen kisan aikana. Bottas oli maalissa kolmas ja jäi edellä ajaneista melko selvästi. Myös tekninen vika aiheutti ongelmia.

Daily Mailin sisäpiirilähteen mukaan Mercedes olisi menettämässä uskonsa Bottaksen kykyihin ja harkitsee suomalaisen potkimista pihalle tallista jo tämän kauden aikana.

Korvaaja olisi luonnollisesti Williamsin George Russell, Hamiltonin viime kauden tuuraaja.

Nyt Hamilton on asettunut puolustamaan suomalaista tallikaveriaan voimakkaasti.

– Minun kokemukseni Valtterista on, että hän on ollut uskomaton tallikaveri, kuten olen aina sanonut. Jos olen aivan rehellinen, niin meillä on kovin kuljettajakaksikko tulosten valossa, tallin sisäisen tasapainon valossa ja kyvyssä kehittää autoa, Hamilton ylisti Autosportin mukaan.

Brittimestari epäilemättä viittasi puheenvuorollaan entiseen tallikaveriinsa Nico Rosbergiin. Rosberg päihitti Hamiltonin 2016 ja voitti maailmanmestaruuden, mutta kuskikaksikon välit olivat suorastaan myrkylliset. Se vaikutti koko tallin työskentelyilmapiiriin.

Bottas sijoittui MM-kakkoseksi Hamiltonin takana sekä 2019 että 2020, mutta seitsenkertainen maailmanmestari ratkaisi tittelitaiston jo hyvissä ajoin ennen kauden huipennusta.

Tällä kaudella Hamilton ja Verstappen ovat selvästi karussa MM-taistossa – Hamiltonilla (69) on yli tuplat suomalaisen pistesaaliseen (32) verrattuna.

– Jossain vaiheessa tilanne muuttuu. Minä en ole täällä ikuisesti eikä Valtterikaan, mutta juuri nyt ja kerta toisensa jälkeen olemme näyttäneet, että pystymme lyömään tulokset tiskiin. Valtteri juuri vasta ajoi paalulle viime kisassa. Ihmisten pitää antaa hänen olla ja antaa keskittyä hommiinsa.

Sekä Hamiltonin että Bottaksen sopimukset päättyvät tämän kauden jälkeen. Russell on yhdistetty Mercedeksen penkkiin jo muutaman vuoden ajan.

Viikonloppuna ajetaan kauden neljäs osakilpailu Espanjassa.