Valtteri Bottas vastasi vihdoin villiin potkuhuhuun – suomalainen latasi karun piikin kilpailijatallista

Valtteri Bottas otti tiukasti kantaa potkuhuhuihin.

Mercedeksen suomalaistähti Valtteri Bottasta on viime päivinä heitetty potkuhuhujen keskelle. Tiistaina brittitabloidi DailyMail väitti, että Bottas saattaisi saada potkut kesken kauden.

DailyMail kertoi saaneensa tiedon lähteeltään Mercedes-tallin sisältä. Lehden mukaan tallissa on menetetty luottamus Bottakseen, joka ei ole onnistunut saamaan aikaan sellaisia tuloksia kuin talli on toivonut.

Torstaina Bottas saikin vastata Espanjan GP:n lehdistötilaisuudessa kysymyksiin potkuhuhuista.

Suomalainen otti asiaan tiukasti kantaa. Hän kiisti huhut, joiden mukaan tällä hetkellä Williamsilla ajava George Russell olisi korvaamassa hänet.

– Tiedän, ettei minua korvata kesken kauden; emme ole sellainen tiimi, joka tekisi sellaista. Minulla on täksi kaudeksi sopimus. Luulen, että F1:ssä on vain yksi tiimi, joka tekee sellaista (vaihtaa kuskia kesken kauden), ja me emme ole se tiimi, Bottas totesi varikolla F1-sarjan virallisten verkkosivujen mukaan.

Bottaksen kerrottiin viittaavan kommentillaan Red Bulliin, joka on viime kuuden vuoden aikana vaihtanut kuskia kahdesti kesken kauden.

Bottaksen mukaan hänellä ei siis ole ylimääräisiä paineita.

– Tiedän, miten asiat ovat. On aina paskapuhetta, se kuuluu tähän lajiin, Bottas tokaisi.

Bottas on kolmen F1-osakilpailun jälkeen kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä. Hän on jäänyt sarjaa johtavasta tallitoveristaan Lewis Hamiltonista jo 37 pisteen päähän.

Bottaksen mukaan maailmanmestaruustaistelu ei ole missään nimessä vielä menetetty.

– On vielä 20 kilpailua jäljellä, mikä tarkoittaa että jaossa on iso määrä pisteitä. En aio luovuttaa tavoitteeni suhteen.

Kauden neljäs osakilpailu ajetaan viikonloppuna Barcelonassa.