Valtteri Bottas sai kesken kisan tiukan viestin Toto Wolffilta – lopputulos ei ollut toivottu: ”Ehkä pidän turpani tukossa ensi kerralla”

Toto Wolffin tsemppiviesti ei auttanut Valtteri Bottasta ohi Max Verstappenin.

Mercedeksen Valtteri Bottas sijoittui kolmanneksi viime viikonloppuna Portugalin F1-osakilpailussa.

Tallikaveri Lewis Hamilton ohitti paalupaikalta startanneen suomalaisen 20. kierroksella, ja varikkopysähdyksen jälkeen ohi tuli myös Max Verstappen.

Suomalainen kiri kiinni Red Bullin Verstappenin karkumatkaa, kun Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff lähetti suomalaiselle tiukat terveiset radion välityksellä.

– Nappaa hänet kiinni, Valtteri, olet radan nopein, Wolff kannusti.

Lopputulos ei ollut toivottu. Sensoriongelma vesitti suomalaisen kirin, ja tämän oli tyytyminen kolmanteen sijaan.

– Olen todella intohimoinen, ja on hyvä että voin purkaa intoani Valtterille. Ajattelin, että se toimii hyvin. Itse asiassa tällä kertaa homma ei mennyt putkeen, joten ehkä minun on pidettävä turpani tukossa ensi kerralla, tai ainakin puhuttava asiasta uudelleen hänen kanssaan, Wolff pohti Autosportin mukaan.

Toto Wolffin suojatit ajoivat molemmat palkintopallille.­

Viime kauden aikana Bottas oli toivonutkin Wolffilta aktiivisempaa viestintää kilpailun aikana. Olivat sunnuntain tapahtumat sitten pelkkää sattumaa tai eivät, mutta Wolffin ne ainakin saivat mietteliääksi.

– Valtteri oli kirimässä häntä kiinni, mutta radioviestini jälkeen homma tasaantui.

Bottas vakuutti omalta osaltaan, että pomon radioviesteistä on vain ja ainoastaan hyötyä.

– Hän (Wolff) on puhunut radion välityksellä monesti. Se on todiste saamastani tuesta ja hänen intohimostaan, eikä siitä ole koskaan haittaa. Tietenkin annan aina kaikkeni radalla, mutta se on hyvä homma, Bottas totesi Autosportin mukaan.

Hamilton johtaa kuljettajien MM-sarjaa kolmen osakilpailun jälkeen ennen Verstappenia. Bottas on neljäntenä.