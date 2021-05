Brittimedialta raju väite: Valtteri Bottas saa potkut Mercedekseltä ennen kauden loppua? Odotettu seuraajakin jo tiedossa

Brittilehden tietojen mukaan Bottaksen paikalle olisi nousemassa Mercedeksen junioriohjelmaan kuuluva brittikuski.

Suomalainen formulakuljettaja Valtteri Bottas saattaa saada potkut Mercedeksen F1-tallista ennen kauden loppua, brittilehti Daily Mail väittää.

Daily Mail kertoo saaneensa tiedon lähteeltään Mercedes-tallin sisältä. Lehden mukaan tallissa on menetetty luottamus Bottakseen, joka ei ole onnistunut saamaan aikaan sellaisia tuloksia kuin talli on toivonut.

31-vuotias suomalainen ajaa Mercedeksellä jo viidettä kauttaan. Bottas on voittanut Mercedeksen ratissa yhteensä yhdeksän osakilpailua. MM-sarjassa Bottas on sijoittunut viidenneksi, kolmanneksi ja kahdella viime kaudella toiseksi. Samaan aikaan tallitoveri Lewis Hamilton on voittanut 44 osakilpailua ja neljä maailmanmestaruutta.

Tänä vuonna Bottas on ajanut kahdesti kolmanneksi ja keskeyttänyt kerran. Kauden toisessa osakilpailussa Imolassa Bottas kolaroi britti George Russellin kanssa.

On ironista, että Daily Mailin mukaan juuri Williams-kuljettaja Russell on vahvin ehdokas Bottaksen paikan perijäksi.

Russell on kuulunut tammikuusta 2017 alkaen Mercedeksen nuorten kuljettajien ohjelmaan, mikä tarkoittaa, että Mercedeksellä toivotaan hänestä talliin tulevaa F1-kuljettajaa.

Edellisessä osakilpailussa Portugalissa Bottas jäi kolmanneksi, vaikka pääsi kilpailuun paalupaikalta. Daily Mailin mukaan nimettömänä pysytellyt Mercedeksen insinööri oli kilpailun jälkeen moittinut Bottasta melko kovin sanoin.

– Tehtaalla on tyytymättömyyttä Valtteriin. Hän ei ole tehtäviensä tasalla. Tämä tuli entistä selvemmäksi, kun näimme, miten Russell suoriutui Bahrainissa, Daily Mail kirjoittaa lähteen sanoneen.

Russell sijoittui Bahrainissa 14:nneksi ja Portugalissa 16:nneksi sarjan heikoimpiin kuuluvalla autolla.