Valtteri Bottas lähestyy jo Kimi Räikköstä – tämä tilasto on kuitenkin jäänyt heikoksi

Valtteri Bottas on ottanut jo komeat 17 paalupaikkaa, mutta voittoihin hän on ajanut paalulta vain viidesti ja yhteensä yhdeksän kertaa.

Bahrainin GP:n 2017 alku oli poikkeuksellinen. Kärkiautot ajoivat ensimmäisten kymmenen kierroksen ajan todella tiiviissä letkassa kunnes toisena kisassa ollut Sebastian Vettel kaarsi varikolle.

Vähän myöhemmin oli selvää, miksi kärkiviisikko pysyi noin kolmen sekunnin sisällä. Uransa ensi kertaa paalupaikalta GP-kisaan startanneen Valtteri Bottaksen vauhti oli sellaista, että hän hidasti Vetteliä ja tämän takaa tulleita.

Maalissa Vettel oli ykkönen 6,6 sekunnin erolla Lewis Hamiltoniin ja yli 20 sekunnin erolla Bottakseen.

Siitä on kulunut reilut neljä vuotta. Tänä aikana Bottas on nostanut F1-sarjan paalupaikkasaldonsa jo komeaan lukemaan: aika-ajojen ykköstiloja on 17. Hän on enää yhden päässä Kimi Räikkösestä, ja suomalaistilaston ykkösnimi Mika Häkkinenkin (26) on tavoitettavissa.

Kisavoittoja Bottas on kuitenkin onnistunut ottamaan vain yhdeksän, joista viisi paalulta.

Portimaossa nähtiin valitettavan tuttu kaava. Bottas lähti kisaan paalulta lyötyään Hamiltonin 0,007 sekunnilla, mutta kisan alusta asti oli selvää, että takaa tulleilla Hamiltonilla ja Verstappenilla oli enemmän vauhtia.

Bottaksen ongelma on vuodesta toiseen ollut kisavauhdissa: renkaiden hyvään toimintakuntoon saaminen tai niiden liiallinen kuluma.

– Keskikovalla renkaalla ensimmäisellä stintillä näin aika nopeasti, ettei minulla ole vauhtia. Yritin kaikkeni, mutta Lewis ja Max olivat ihan perässä koko ajan. Oli vain ajan kysymys, että Lewis ohittaa minut. En pystynyt vastaamaan hänen vauhtiinsa, Bottas sanoi F1-sarjan haastattelussa.

Hamilton meni ohi pääsuoran päässä.­

Verstappen tuli ohi, kun Bottas tuli hollantilaista kierroksen myöhemmin varikolle. Mersun varikkopysähdys oli vähän Red Bullia hitaampi, mikä maksoi kallista aikaa. Bottas palasi vain niukasti Verstappenin edellä radalle, ja renkaisiinsa jo kierroksen ajan lämpöä saanut Verstappen tuli helpohkosti ohi.

– Vauhtini oli kovalla renkaalla ihan hyvää, mutta sitten tuli sensoriongelma, jonka takia menetin moottorista voimaa enkä voinut enää taistella kakkospaikasta.

Niin. Bottas oli kisan loppupuolella hyvässä vauhdissa ja näytti vielä haastavan Verstappenin taisteluun kakkossijasta, mutta sitten hänellä oli taas epäonnea, joka sekin on ollut valitettavan tuttua. Sensoriongelma maksoi useita sekunteja ja päästi Verstappenin tavoittamattomiin.

Kisoja on ajettu vasta kolme, ja Bottas on jäänyt MM-kärkinimestä Hamiltonista 37 pisteen päähän. Maailmanmestaruuskamppailusta näyttää tulevan epätoivoinen tie, mutta ainakin kausi on historian pisin, 23 kisaa, joten sikäli peli on vasta alussa.

Lewis Hamilton voitti, Valtteri Bottas oli kolmas.­

Portimaon viikonloppu oli Bottakselle joka tapauksessa askel eteenpäin Imolan katastrofin jälkeen.

Mersun tallipomo Toto Wolff puolusti suomalaiskuskia, kun häneltä kysyttiin kisan jälkeen tallin lehdistötilaisuudessa, mikä Bottaksella on ja eikö tämä ole päässyt huippuvireeseensä.

– Hän tulee olemaan huipputasolla ja oli lauantaina ottaessaan paalupaikan. Näitte, missä hän oli Imolassa, se oli huono viikonloppu. Nyt hän ajoi hyvän kisan. Kun johtaa ja ajaa kärjessä tuulenhalkojana toisten tullessa takaa drs:n avulla, se on hankalaa, Wolff sanoi.

Viime syksynä Bottas johti Portimaossa myös ensimmäiset 19 kierrosta ennen kuin Hamilton tuli ohi. Silloin suomalainen hyytyi sen jälkeen pahasti, mutta nyt vauhti oli parempaa, kuten Wolffkin totesi.

– Hän kontrolloi tilannetta hyvin Maxia vastaan mutta hävisi varikkokäynneillä ja sitten oli tekninen ongelmakin. Työnnämme Valtteria eteenpäin, tuemme häntä jatkossakin ja näemme taas Barcelonassa ensi viikolla, mihin hän pystyy, Wolff linjasi.