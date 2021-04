Aikooko Lewis Hamilton ajaa MM-sarjassa myös ensi kaudella? Maailmanmestari vastasi F1-varikoiden kuumaan puheenaiheeseen

Lewis Hamilton oli mukana testaamassa ensi kauden F1-renkaita.

Seitsenkertainen F1-maailmanmestari Lewis Hamilton, 36, jatkaa uraansa myös kuluvan kauden jälkeen, BBC kertoo.

Brittikuljettaja sanoo lähtevänsä siitä, että ajaa MM-sarjassa kaudella 2022. Hänen tämänhetkinen sopimuksensa Mercedes-tallin kanssa kattaa vain tämän vuoden.

Keskustelu uran jatkumisesta nousi pöydälle, kun Hamilton osallistui rengaskehitystesteihin viime viikolla.

– Aion ajaa myös ensi vuonna ja haluan auttaa Pirelliä luomaan paremman renkaan, hän sanoi.

Hamilton kertoi olevansa spontaani luonne, joten hänellä ei ole tarkkaa suunnitelmaa tuleville vuosille. Tällä hetkellä kilpaileminen muiden kärkitallien kanssa kuitenkin maistuu.

– Nautin käymästämme taistelusta. Siitä tulee koko ajan jännittävämpää. Se on ollut yhä isompi haaste, Hamilton sanoo.

Yksi syy Hamiltonin uran jatkumiselle on myös hänen voimakas halunsa edistää tasa-arvoa autourheilussa.

– On yhä monia talleja, jotka pysyttelevät hiljaa ja monia ihmisiä, jotka eivät joudu kantamaan vastuuta. Tässä lajissa on yhä paljon työtä tehtävänä ja tiedän, että kun olen mukana, minulla on parempi mahdollisuus auttaa, hän sanoi.

Kahden osakilpailun jälkeen Hamilton johtaa MM-sarjaa yhden pisteen erolla Red Bullin Max Verstappeniin.