Reteistä lausunnoistaan tunnettu F1-pomo myöntää muuttaneensa käytöstään – tästä syystä hän puhuu nyt kieli keskellä suuta

Günther Steiner myöntää olevansa entistä varovaisempi sanoissaan.

F1-sarjassa kilpaileva Haas-talli on ajautunut ongelmiin monella rintamalla. Haasin ajokki ei ole kilpailukyvyltään lähelläkään kärkipäätä, eivätkä tallin nuoret tulokaskuljettajat Mick Schumacher ja Nikita Mazepin ole varsinaisesti vakuuttaneet.

Haasin tallipomo Günther Steiner on ollut tunnettu värikkäistä ja reteistä puheistaan. Joskus räväkät lausunnot ovat kohdistuneet suorasti tai epäsuorasti Haas-tallissa työskennelleisiin kuljettajiin, mutta nyt Steiner sanoo Autosportin siteeraamassa In the Fast Lane -podcastissa, että hänen on oltava entistä varovaisempi sanoissaan.

Steiner myöntää, ettei 22-vuotiaille Mazepinille ja Schumacherille voi laukoa samanlaista tekstiä kuin tallin aiemmille kuljettajille Roman Grosjeanille ja Kevin Magnussenille. Grosjean ja Magnussen olivat selvästi kokeneempia F1:ssä kuin Haasin nykyinen kuljettajapari. Eikä tallipomo voi ylipäätään operoida samanlaisella ulosannilla kuin aiemmin.

– Se on vaikeaa joskus, koska väärät sanat voivat saada aikaan vääriä asioita. Minulle suurin haaste on antaa nuorille kuljettajillemme itseluottamusta siten, että he pystyvät tekemään työnsä itseensä luottaen, Steiner selvitti.

Steiner kuvailee F1-legenda Michael Schumacherin Mick-poikaa ”erittäin nöyräksi” työssään.

Mazepin sen sijaan on ehtinyt aiheuttaa jos jonkinlaista parranpärinää radoilla ja sen ulkopuolella. Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, ettei venäläinen edes kuuluisi F1:een.

– Sanoisin, että hänen itseluottamuksensa sai pienen kolauksen, kun hän aloitti tallissamme. Hän pyörähteli radalla Bahrainin kisaviikonloppuna vaikeissa olosuhteissa. Se teki hänet epävarmaksi, mutta hän on saamassa jälleen otteen, Steiner lausui arvatenkin uudistuneen ulosantinsa siivittämänä.