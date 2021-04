Onko tässä F1:n seuraava amerikkalaistähti? Legendalta kovaa puhetta: ”Saihan se venäläinenkin superlisenssin”

Mario Andretti povaa nuoresta Colton Hertasta kovaa tekijä F1-sarjaan, jos jenkkikuski vain saa superlisenssin.

Harva asia saisi formula 1 -väen sukkia pyörimään jaloissa aivan kuin amerikkalainen tähtikuljettaja. Kuten Miamissa ensi kaudesta alkaen järjestettävä toinen USA:n maaperällä ajettava osakilpailukin kertoo, F1 haluaa laajentaa jalanjälkeään Amerikassa merkittävästi.

F1-pomot eivät ole jättäneet salaisuudeksi sitä, että USA on sarjalle tällä hetkellä keskeinen kasvumarkkina. Toki se on ollut sitä jo vuosikymmeniä – vaihtelevin tuloksin.

Kaksi amerikkalaiskuljettajaa on voittanut F1:n maailmanmestaruuden. Phil Hill voitti 1961 ja Mario Andertti 1978. Vuosien varrella peräti 233 jenkkiä on kokeillut siipiään F1:ssä, toki huomattavasti enemmän sarjan alkuaikoina kuin viime vuosina. Amerikkalaiskuljettaja on juhlinut F1-kisan voittoa 33 kertaa.

Edellinen jenkkikuljettaja F1:ssä on kuitenkin niinkin kaukaa kuin kaudelta 2015, kun Alexander Rossi ajoi viidessä osakilpailussa Marussian autolla. Vaikka samalla kaudella Rossi sijoittuikin hienon kauden päätteeksi GP2-sarjassa toiseksi, ei uutta tilaisuutta kuninkuusluokassa tullut.

Andretti uskoo kuitenkin tietävänsä seuraavan suuren amerikkalaisen F1-kuskin nimen: Colton Herta.

– Kannustan Coltonia kuin vimmattu. Pitää muistaa, Colton meni Englantiin kilpailemaan 15-vuotiaana aivan yksin, Andretti hehkuttaa Autosportille.

Herta ajoi vuonna 2015 MSA Formula -mestaruussarjassa ja sijoittui kolmanneksi. Vuotta myöhemmin hän ajoi mm. Euroformula Open -sarjassa ja Espanjan F3-sarjassa. Euroformulan kokonaiskilpailussa hän oli kolmas, F3:ssa toinen.

Hyvän menestyksen jälkeen Herta palasi kaudeksi 2017 Pohjois-Amerikkaan ja aloitti Indy Lights -sarjassa.

– Hänen tavoitteensa on aina ollut F1, mutta hän on hyvin hiljainen ja vaatimaton eikä tyrkytä itseään. Minä näen hänessä F1-tason ominaisuudet.

21-vuotias kalifornialainen voitti viime viikonloppuna IndyCar-sarjan osakilpailun St. Petersburgissa Floridassa. Voitto oli hänen IndyCar-uransa neljäs.

Herta, joka ajaa Marion Michael-pojan pyörittämässä Andretti Autosports -tallissa, on IndyCarin historian nuorin osakilpailuvoittaja. Viime kaudella hän sijoittui sarjassa kolmanneksi. Uran ensivoitto tuli kaudella 2019 Laguna Secassa.

Michael Andrettin tapaan Colton Herta on toisen polven huippukuljettaja. Isä Bryan Herta oli osakilpailuvoittaja sekä edesmenneessä Cart-sarjassa että IndyCarissa.

– Colton on todella hyvä aika-ajossa. Hän on voittanut kisoja puhtaalla nopeudella. Ei strategialla tai polttoaineen säästämisellä, ja hän on lyönyt IndyCarin parhaimmiston – Scott Dixonin, Will Powerin – he olivat hänen kimpussaan heti alusta alkaen, eikä Colton mokannut kertaakaan.

Andretti uskoo, että USA ”sekoaisi F1:een”, jos sarjassa olisi menestyvä amerikkalaiskuljettaja. Se vaatisi paikkaa kilpailukykyisessä tallissa, ei jo edesmenneen Marussian kaltaisessa hännänhuipussa.

Pohjois-Amerikassa on muutenkin syttynyt uuden tason F1-innostus Netflixin Drive To Survive -sarjan myötä. F1:n katsojaluvut ovat kasvaneet selvästi Yhdysvalloissa viime vuosina.

Andrettin mukaan Hertan pitäisi saada lähivuosina tilaisuus tai vaarana on, että hänet koettaisiin jo liian vanhaksi tulokkaaksi sarjaan. Oma ongelmansa on kansainvälisen autoliiton Fian superlisenssisysteemi. Lisenssin saaminen ei ole itsestään selvää.

– Hän on 21-vuotias, joten tämä olisi erinomainen aika (siirtyä), ja ymmärrän vähäisen testaamisen määrän ja lisenssin rajoitukset. Mutta, siis, se venäläinen kaverikin (Nikita Mazepin) sai superlisenssin, ja paras kuljettaja täällä ei saa? Siinä on jotain vialla!

Fia höllensi superlisenssin pistejärjestelmää koronapandemian seurauksena. Lisenssiin vaaditaan 40 pistettä, joista Herta korjasi 20 sijoittumalla kolmanneksi IndyCar-sarjassa viime kaudella. Kaudelta 2019 on myös neljä pinnaa.

Fian sääntömuutoksen myötä myös 30 pistettä riittää joissain oloissa superlisenssiin, mutta jos Herta sijoittuu IndyCarin kokonaiskilpailussa jälleen kolmen parhaan joukkoon, hänen ei tarvinne murehtia pisteitä enää sen jälkeen.