Tämä hämmästyttävä fakta Kimi Räikkösessä vakuutti F1-pomon – ensitapaaminen sinetöi päätöksen: ”Katsoin häntä silmiin ja tiesin heti”

Sauberin entinen operatiivinen johtaja kertoi Jäämiehen tulosta sveitsiläistalliin.

Kimi Räikkösen maineikas ura formula ykkösissä alkoi jo kaksikymmentä vuotta sitten Sauber-tallissa. Sauberin silloinen operatiivinen johtaja Jost Capito on nyt valottanut Räikkösen päätymistä sveitsiläistalliin.

Formula 1 -sarja julkaisi Twitterissä pätkän Capiton haastattelusta, joka on julkaistu kokonaisuudessaan Beyond The Grid -podcastissa.

Capito, 62, kertoo saaneensa tiedot Räikkösestä tämän managereilta.

– Kun keskustelin hänen manageriensa kanssa, he sanoivat: ”Meillä on todella hyvä, nuori suomalainen, josta tulee loistava kuljettaja”. He kertoivat minulle hänen nimensä. Kun etsin tietoja tästä kaverista, kävi ilmi, että hän oli voittanut sadekelin kilpailuja slickseillä (sileillä renkailla), koska hänellä ei ollut varaa sadekelin renkaisiin! Capito hämmästelee.

Jo ensitapaamisella Capitolle piirtyi Räikkösestä poikkeuksellinen kuva.

– Oli selvää, että hän on poikkeuksellinen. Minulla oli tämä tunne heti alusta alkaen. Uskoin häneen ensikohtaamisestamme.

– Kun hän tuli ensimmäisen kerran päämajaamme Hinwiliin, katsoin hänen silmiinsä ja tiesin heti, että tämä kaveri meidän on pidettävä, Capito kertoo.

Nykyään Kimi Räikkönen (vas.) ajaa F1-sarjassa Alfa Romeolla. Vierellä tallitoveri Antonio Giovinazzi.­

Tuolloin Sauber ei kuitenkaan pystynyt pitämään Räikköstä palkkalistoillaan kuin yhden kauden. Räikkönen valittiin debyyttikaudellaan 2001 F1-sarjan vuoden tulokkaaksi ja hän siirtyi seuraavaksi kaudeksi McLarenille.

Kaudeksi 2019 Räikkönen palasi lähtöruutuun, nimensä Sauberista Alfa Romeoksi vaihtaneeseen talliin, jossa ajaa yhä.