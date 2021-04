F1-törttöilijä yllättyi kuninkuusluokassa – oli tyytyväinen päästyään maaliin: ”Vaativaa”

Nikita Mazepinin alku formula yhdessä on ollut hankala.

Nikita Mazepin on käynyt radan ulkopuolella jo kerran jos toisenkin.­

Haasin tulokaskuski Nikita Mazepin kertoi Autosportille yllättyneensä, miten ”intensiivistä” ajamien F1:ssä on.

Venäläisen F1-uran alkua ovat värittäneet useat kolarit, pyörähdykset ja herrasmiessääntöjen rikkomiset.

Toistaiseksi on ajettu Bahrainin ja Imolan kisat.

– Tietysti tiesin, että tahti on kiivas, mutta kahdet aika-ajot, joihin olen osallistunut, olivat sangen hektiset. Aikaa oli vähemmän (kuin F2-luokassa) ja paljon asioita tapahtui. On siis paljon opittavaa, Mazepin kommentoi Autosportille.

Imolassa Mazepin törmäsi ilman omaa syytään Williamsin Nicholas Latifin kanssa, mutta pääsi ensimmäistä kertaa F1-urallaan maaliin.

Avauskisassa Bahrainissa matka oli päättynyt omaan ajovirheeseen jo ensimmäisellä kierroksella.

Ruutulipulle pääsy Italiassa antoi lisäsysäyksen tekemiselle.

– On hyvin tärkeää jatkaa oppimista. F1 on aivan erilainen sarja, kuin mihin olen tottunut. Tämä on haastavaa, Mazepin totesi.

Venäläinen yrittää oppia, kuinka rajoille Haasin auton voi puskea ilman, että riski ulosajamisesta kasvaa liian suureksi. Hän ei halua ottaa liian kovaa riskiä tässä vaiheessa uraansa.

– Olen melko varma, että vietän ainakin muutaman vuoden F1-varikoilla. En siis alkaisi vielä panikoida. Puskemalla ja seiniin törmäilemällä voi menettää paljon enemmän, kuin mitä muutaman kymmenyksen nopeammilla kierroksilla voi saavuttaa, Mazepin kertoi.