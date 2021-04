Poliisi Derek Chauvin todettiin syylliseksi – Lewis Hamiltonilta tunteikas vuodatus: ”George ei kuollut turhaan”

Seitsenkertainen F1-mestari Lewis Hamilton puhui symbolisesti ”uudesta alusta”.

Lewis Hamilton on kuulunut keulakuviin Black Lives Matter -kampanjassa.­

Black Lives Matter -kampanjan keulakuviin lukeutuva Lewis Hamilton vuodatti tunteitaan Instagramissa, kun yhdysvaltalaispoliisi Derek Chauvin sai tuomionsa.

Chauvin tappoi tummaihoisen George Floydin vuosi sitten toukokuussa, kun hän painoi tämän niskaa polvellaan pidätystilanteessa.

F1-mestarikuljettaja Hamilton kuvailee sosiaalisessa mediassa tuomion olevan uusi alku taistelussa rasismia vastaan.

Jos alla oleva Hamiltonin Instagram-julkaisu ei näy laitteellasi, pääset siihen tästä linkistä.

– Oikeutta Georgelle! Näitä tunteita on vaikea kuvailla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valkoinen poliisi tuomitaan mustan miehen taposta Minnesotassa. Tämä on valtava juttu. George ei kuollut turhaan, Hamilton kirjoittaa.

– Tässä oikeudenkäynnissä oli mahdollisuus laittaa Derek Chauvin vastuuseen teoistaan, kun hän tappoi George Floydin. Nyt voimme kaikki huokaista helpotuksesta.

– Tulos ei poista synkkyyttä Georgelta ja hänen perheeltään, mutta se osoittaa, että ponnistelumme oikeuden puolesta eivät olleet turhia. Mustien äänet on kuultu. Kun seisomme yhdessä, voimme muuttaa asioita.

Hamilton muistuttaa, että taistelu poliisiväkivaltaa vastaan ei ole kuitenkaan vielä ohi. Myös monet muut tummaihoiset ovat kärsineet Floydin kohtalon hänen jälkeensä.