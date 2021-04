Video: Raivostunut F1-mestari mätki vastustajaa nyrkein radan varressa – tähän verrattuna Bottasta läpsinyt Russell otti rauhallisesti

Kun F1:ssä tunteet kuumenevat, niin ajoittain nähdään teatraalisia yhteenottoja.

Yhteenotot kuljettajien välillä jäävät formula yhdessä useimmiten puheen asteelle. Joskus kismittää kuitenkin siinä määrin, että asiat on selvitettävä myös fyysisesti.

Tuorein, joskin varsin harmiton, esimerkki nähtiin Imolan radalla Italiassa sunnuntaina. Kaksikon välisestä kolarista tuohtunut Williamsin George Russell läpsäisi Mercedeksen Valtteri Bottasta, kun suomalainen istui vielä autonsa ohjaamossa. Suomalaisen fyysinen osuus tapahtumiin oli keskisormen näyttäminen.

F1:n historiasta ei löydy viljalti esimerkkejä fyysisistä yhteenotoista, mutta niitäkin on sattunut. Tunnetuin esimerkki on varmasti 1982 Saksan GP:stä. Puolustava maailmanmestari ja tunnettu viilipytty Nelson Piquet saapui ohittamaan kierroksella hitaampaa Eliseo Salazaria.

Salazar mokasi raskaasti eikä antanut brasilialaiselle riittävästi tilaa kääntyä shikaaniin. Autot osuivat yhteen, ja molemmat joutuivat keskeyttämään.

Raivostunut Piquet hyökkäsi pian autosta noustuaan Salazariin kiinni ja huitoi kohti chileläistä kaikilla ulokkeillaan. Hetken aikaa Piquet vuoroin potki ja löi, kunnes ratavirkailija tuli väliin. Kova suunsoitto ja elehtiminen jatkui myös tämän jälkeen.

Jos F1-sarjan Youtubessa julkaisema video välikohtauksesta ei näy selaimellasi, voit katsoa sen tästä.

Samalla kaudella nähtiin vielä vimmaisampi yhteenotto, mutta osapuolina ei tuolloin ollut maailmanmestaria ja tämän ystävää, joten tapaus ei saanut aikain saatossa yhtä suurta julkisuutta. Piquetin maanmiehet Fittipaldi-tallin Chico Serra ja Marchin Raul Boesel kävivät toisiinsa käsiksi rajusti Kanadan GP-viikonloppuna 1982.

Serran mielestä Boesel blokkasi häntä aika-ajossa ja lähti vaatimaan oikeutta varikkoalueella aika-ajon jälkeen. Serra pinkaisi Boeselin luokse ja aloitti välikohtauksen maailmanluokan sormenheristelyllä Boeselin naaman edessä. Kun Serra oli jo kävelemässä pois mielestään epäilemättä varsin ansiokkaan torumisen jälkeen, Boesel vastasi potkaisemalla Serraa.

Serra kääntyi, ja kaksikko alkoi lyödä toisiaan niin sanotusti tosissaan. Iskujenvaihto äityi varsin aggressiiviseksi, kunnes sivulliset pääsivät väliin.

Kuten Serra, niin myös joskus Senna. Ayrton Sennan veri virtasi myös kuumana, joskin arkkivihollisensa Alain Prostin kanssa pysyttiin verbaliikan puolella. Sen sijaan Nigel Mansellin kanssa hän otti yhteen fyysisesti, tunnetuimmin Spassa 1987.

Mansell suuttui siinä määrin, että kävi myöhemmin käsiksi Sennaan.

– Menin hänen luokseen, tarrasin ajohaalareista kiinni ja työnsin hänet seinää vasten. Hänellä oli löysä ajopuku siihen aikaan, ja vetäisin vetoketjun aivan leuan alta nenään saakka. ”Ensi kerran kun teet noin, sinun on hoidettava hommasi paljon paremmin”, sanoin hänelle, Mansell on kertonut sittemmin tilanteesta.

Senna sai muutaman iskun perille, mutta kuulemma ne ”eivät tuntuneet missään”.

Sennan vuoro jakaa oikeutta osui vuoteen 1993. Silloin vastassa oli kukonpojista kukkomaisin, Eddie Irvine. Hän sai ensitilaisuutensa F1:ssä vasta 28-vuotiaana Jordanilla, ja päätti ottaa siitä kaiken irti. Kun Senna Irvinen mielestä hidasteli hänen edessään perjantain harjoituksissa, päätti Irvine sittemmin kostaa tekemällä saman Sennalle pitkin viikonloppua – ja kisassa vielä enemmän.

Japanin Formula Nippon -kokemuksensa ansiosta Suzukan läpikotaisin tuntenut Irvine yllätti kaikki ja taisteli viimeisistä pistesijoista Williamsin Damon Hillin kanssa. Senna ohitti Irvinen kierroksella, mutta ei onnistunut pääsemään Hillin ohi. Brasilialaisen yllätykseksi kierroksella ohitettu Irvine kuittasi myöhemmin takaisin Sennan ohi – täysin ennen kuulumatonta – koska halusi taistella Hillin kanssa pistesijasta.

– Hän oli oikeassa sikäli, että meidän olisi pitänyt vain päästää hänet ohi. Mutta minä en ollut syypää, vaan Damon Hill, Irvine latasi tuttuun vaatimattomaan tyyliinsä muutama vuosi sitten.

Senna oli kilpailun jälkeen todella vihainen ja etsi Irvinen käsiinsä. Hän mottasi Irvinea päähän kiitokseksi viikonlopun panoksestaan.

– Minua ei kauheasti kiinnostanut hänen vaahtoamisensa siinä. Olin juuri saanut ensimmäisessä F1-kisassani pisteen. Häntä kiukutti, kun en taaskaan antanut hänelle sitä kunnioitusta, jota hän halusi. Hän huitaisi minua kohti ja osui päähäni. Se oli sopimatonta, eikä ollut mitenkään aiheellinen temppu. Ei kovin tyylikästä. Se oli iso juttu – olin täysi tuntemattomuus ja yhtäkkiä kaikki tunsivat minut. Hyvä kisani jäi varjoon, Irvine jatkoi.

Senna puhui suunsa puhtaaksi seuraavana kisaviikonloppuna Adelaidessa.

– He eivät ole voittaneet yhtäkään kisaa, okei? He eivät ymmärrä, mistä tässä hommassa on kyse ja luulevat olevansa oikeassa. Menetin 15–20 sekuntia heidän takanaan ja vaarana oli ajautua radan ulkopuolelle. Mikään ei oikeuta lyömistä, mutta sanon, että se mitä tapahtui, oli aivan absurdia. Kukaan ei tehnyt mitään, ei kisan aikana eikä sen jälkeen, Senna kihisi.

Irvine oli oman aikansa raikulipoika F1:ssä. Oman aikansa keikarien kuningas, James Hunt, erikoistui ottamaan yhteen ratavirkailijoiden kanssa ulosajojensa jälkeen. 1977 uhri oli pahaa-aavistamaton ratavirkailija Kanadan GP:ssä.

Tunnetuin tapaus nähtiin Monacossa 1975. Hunt taisteli sijoituksesta Patrick Depaillerin kanssa. Depailler ohjasi Huntin ratavalliin, mutta pystyi itse jatkamaan ajamista.

Raivostunut Hunt loikkasi ulos autostaan ja jäi odottamaan Depailleria radan varteen. Hän halusi lähettää erityisterveisensä. Ratavirkailijat yrittivät ohjata Huntin pois ajotieltä, ja suuttunut Hunt alkoi huitoa heitä kohti.

Hunt sai jäädä odottamaan Depaillerin seuraavaa ohiajoa mutkasta. Britti heristi nyrkkiään sarjakuvahahmon tyyliin radan varressa ja poistui sen jälkeen, epäilemättä siinä uskossa, että Depailler oli nyt oppinut läksynsä.