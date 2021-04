Suomalaislupaukset pääsivät ajamaan Imolan F1-kisan yhteydessä – William Alatalo, 19, teki kaksi komeaa nousua

Suomalaiskuskin kausi alkoi kohtalaisesti.

William Alatalo on avausviikonlopun jälkeen Formula Regional -sarjassa kuudentena.­

Euroopan Formula Regional -sarja käynnistyi viime viikonloppuna Imolassa.

Sarjan moottorinvalmistajan Alpinen nimiin brändätty F3-sarja oli F1-viikonlopun ainoa niin sanottu tukiluokka. Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen lisäksi radalla nähtiin kolme muuta suomalaista: William Alatalo, Patrik Pasma ja Elias Seppänen.

Kolmikon vanhin, 21-vuotias Pasma, jäi pisteittä. Seppänen, 17, oli toisen lähdön kymmenes ja otti pistesijan heti debyyttiviikonloppunaan.

Parhaiten pärjäsi Alatalo. Brittitalli Ardenilla kilpaileva suomalainen oli lauantain kisassa kuudes ja sunnuntaina viides.

Tulos oli sikäli Alatalolle pettymys, että tavoitteena ovat paremmat pistepotit. Toisaalta aika-ajojen tuomien 11. ja 9. lähtöruudun jälkeen kisatulokset olivat melko lailla maksimisuorituksia.

– Noista lähtöpaikoista ihan hyvä nousu. Aika-ajojen olisi pitänyt onnistua paremmin, mutta kisat menivät ihan hyvin, Alatalo kommentoi IS:lle.

Ensimmäisissä aika-ajoissa oli ”vähän säätöä”: punaiset liput haittasivat, minkä lisäksi Alatalo ei löytänyt puhdasta ajopaikkaa.

– Kun on yli 30 autoa radalla, sieltä on vaikeaa löytää paikkaa. Sama ongelmahan oli F1:ssä, mutta meillä on vielä kymmenen autoa enemmän.

– Toisessa aika-ajossa sain hyvän paikan ajaa puhtaita kierroksia, mutta rengaspaineet olivat vähän koholla. Oli vaikea saada kunnon kierrosta. Sain 9. paikan, mutta top 5 -sijaa toivottiin. Tiedän, että jos olisin onnistunut vähän paremmin, sinne olisi ollut mahdollisuudet.

Regional-sarja on tietyllä tapaa kilvanajoa puhtaimmillaan. Kilpailuja ei sekoiteta keinotekoisilla avuilla kuten pikatahtia sulavilla renkailla tai käännetyillä lähtöjärjestyksillä. Avattava takasiipi drs ei ole helpottamassa ohituksia.

Toisaalta sen takia aika-ajo on todella ratkaisevassa osassa, eivätkä ainakaan Imolan kisat olleet mitään ohitusfestivaaleja.

– Kaikilla on tasaiset autot ja kaikki ovat top kympissä ihan hyviä kuskeja, niin ei ohi oikein pääse, jos toinen ei tee virhettä. Noilla autoilla ei saa kovin paljoa imuapua, niin ei niillä vain pääse ohi, jos ei ole tosi lähellä.

William Alatalo oli Imolassa kuudes ja viides.­

Alatalo nousi kolme sijaa molempien kisojen startissa. Sunnuntaina 11. lähtöruudusta hän nousi ensin kahdeksanneksi, ja tallitoveri Alex Quinnin ja Dino Beganovicin kolari nosti hänet kuudenneksi. Turva-auton jälkeen Alatalo meni heti ohi Isack Hadjarista.

– Sain tosi hyvän lähdön viimeisestä mutkasta. Toinen ei paljoa puolustanutkaan. En tiedä luovuttiko hän heti vai mitä teki, mutta pääsin aika helpollakin ohi, Alatalo kertasi.

– Lähdin vielä jahtaamaan nelossijaa, mutta viimeiset kuusi kierrosta oli keltaiset liput viimeisessä sektorissa koko ajan. Olisi ollut riski lähteä ajamaan siellä liian lujaa, hän sanoi viitaten mahdolliseen nopeimman kierroksen parantamiseen ja siitä potentiaalisesti seuraavaan aikasakkoon.

Kahden viikon kuluttua Regional-sarjaa ajetaan taas F1-kisan yhteydessä Barcelonassa. Sielläkin aika-ajo on Imolan tapaan tunnetusti erittäin ratkaisevassa asemassa. Vuoden parhaat ohituspaikat ovat vasta loppukaudesta Monzan ja Span kaltaisilla radoilla.

Rengaskuluma voi sentään tuoda lisäväriä Espanjan kisaan.

– Imolassa voi ajaa tosi kauan, renkaat olivat kisan lopussakin ihan hyvässä kunnossa. Kun bensaa kuluu ja auto kevenee, ajat pysyivät samana tai jopa paranivat loppua kohden.

– Esimerkiksi Barcelona on ihan erilainen, siellä renkaat kuluvat puolta nopeampaa. Takarenkaat ovat loppuvaiheessa aivan loppu, joten niitä täytyy vähän säästelläkin.

Maanantaina 19 vuotta täyttänyt Alatalo on nyt Suomessa. Hän käy mahdollisesti vielä Englannissa tallinsa tiloissa ajamassa simulaattorissa ennen ensi viikon kisaa, mutta ohjelma on vielä auki.

Alatalo kisaa ensimmäistä kauttaan Ardenin huipputallissa.

– Opimme toisistamme koko ajan lisää. He oppivat säätämään autoa minun ajotyylilleni, ja minä opin ajamaan sen tyyppisellä autolla paremmin. Uskon, että sijoitukset ja vauhti vain paranevat. On pitkä matka ja paljon opittavaa, mutta lähden seuraaviin kisoihin positiivisin mielin.