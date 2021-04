Keke Rosberg voitti Dallasissa 1984, eikä F1-sirkus voinut karata kaupungista liian pikaisesti.

Dallas oli kuuma kaupunki 1980-luvulla. Öljyteollisuus ja kasvava teknologia-ala olivat löytäneet kodin Teksasin osavaltiossa. Dallasin kaupunki oli tuttu ympäri maailman kiiltokuvamaisena saippuapääkaupunkina kiitos Dallas-televisiosarjan.

Kuten juuri julkaistuun Miamin osakilpailuunkin liittyy, myös Dallasissa piisasi tuohon rahaa ja glamouria. Ei ihme, että F1-pomot halusivat kaupunkiin osakilpailun. Yhdysvaltain markkina on ikuinen houkutin kovin eurooppalaiselle lajille.

Into saada pohjoisamerikkalaiset syttymään eurooppalaiselle sarjalle oli niin kova, että kolme tapahtumaa survottiin neljän viikon sisään – yleistä nyt, erittäin harvinaista tuohon aikaan. Montrealin, Detroitin ja Dallasin osakilpailut ajettiin tiiviiseen tahtiin uudella mantereella.

Kisan piti järjestäjien mukaan olla ensimmäinen pitkässä, uudessa perinteessä. Ja toisin kuin monella aiemmalla USA:n pysäkillä, Dallasissa myös riitti kiinnostusta. Kalleimmat aitiopaikat myytiin tiettävästi noin 20 000 dollarilla. Kisakatsomoissa oli 90 000 katsojaa

Ajankohta oli valtava ongelma. Heinäkuinen Teksas on kuumimpia paikkoja maan päällä, ja kisaviikonloppuna lämpömittari tanssi 40 celciusasteen tietämillä – karmea kuumuus paitsi istua katsomossa niin ennen kaikkea F1-menopelin ohjaamossa. Kansainvälisen autoliiton Fian pomot saattoivat ennakoida ongelmia, sillä F1-sarjan säännöissä joustettiin karusti Dallasin kisaa varten.

Normaali Fian sääntö oli, että kisajärjestäjän piti osoittaa radan ja olosuhteiden toimivuus järjestämällä ensin pienempi moottoriurheilutapahtuma. Näin ei tarvinnut Dallasin kohdalla tehdä. Kuten oli muun muassa Las Vegasin osakilpailun kohdalla – josta on senkin edestä hyviä suomalaismuistoja – Dallas sai järjestää F1-kisan kylmiltään.

Keke Rosberg voitti urallaan viisi F1-osakilpailua.­

Suomen F1-tähti, juuri Las Vegasissa maailmanmestaruutensa vuonna 1982 sinetöinyt Keijo ”Keke” Rosberg, tiivisti asian jäätävästi.

– Tietenkään tällaista kisaa ei pitäisi järjestää tällä tavalla, ihan tuosta vain. Fakta on, että me olemme kaikki vain huoria, emmekö vain? Jos raha on kohdallaan, me tulemme minne vain ja hoidamme hommat..., Williamsin Rosberg latasi Motor Sport Magazinen mukaan tuolloin.

Paikallinen lehdistö ei pitänyt eurooppalaisten F1-kuskien jatkuvista moitteista Dallasin kilpailua kohtaan. Aikalaiset mediaraportit ovat mustanaan kuljettajien moitteita olosuhteista, säästä ja radasta. F1-väki leimattiin nyhveröiksi. ”Muutkin kuin moottorit ulvovat formula yhdessä”, paikallinen Dallas Morning Herald kirjoitti.

Kuljettajien moitteet osoittautuivat kuitenkin aiheellisiksi. Katurataa reunustaneet vallit eivät tunteneet armoa: 18 kisan aloittaneista 26:sta kuljettajasta joutui keskeyttämään, 14 heistä ratavalliin törmäämisen vuoksi.

Usein syypää oli tien surkea kunto. Dallas Morning Newsin mukaan radan rakentaminen maksoi 2,5 miljoonaa dollaria ja sen odotettiin olevan pitkäaikainen sijoitus. Toisin kävi. Jo aika-ajossa nähtiin merkittäviä ongelmia, mutta myöhemmin lauantaina syntyi todellinen ongelma. Vaikka tien pinta alkoi murentua F1-autojen käsittelyssä, päättivät järjestäjät silti pitää kiinni ennalta suunnitellusta sivukilpailusta, 50 kierroksen mittaisesta Can-Am -kisasta.

Järjestäjät paikkailivat irronneita radan pintakohtia epoksisementillä. Urheiluautot repivät Dallasin radan pinnan ajokelvottomaan kuntoon. Kuskit McLarenin Niki Laudan johdolla kävivät sunnuntaina niin kuumana, että koko kilpailun peruuntuminen oli vaarassa. Aina pragmaattinen Keke tiivisti osuvasti jälleen kuskien tunnelmat.

– Me emme halua murtaa luitamme. On ihan hullua ajaa kisa, mutta 28 maata odottaa tv-lähetystä ja täällä on 90 000 fania. Meidän on uhrauduttava. Mutta missä on aina erinomaisen Fian väki? Ei täällä, sillä täällä on liian kuumaa heille..., Rosberg latasi Autosportin mukaan.

– Loppujen lopuksi tämä on kaikki paskaa, eikö? Eikä ole järkeä syyttää ketään Dallasissa. Meidän ei pitäisi olla täällä ensinkään – säännöissä ei olisi pitänyt joustaa. Jos Can-Am -kisa olisi ajettu kolme kuukautta sitten, emme olisi nyt ongelmissa. Tällaiset asiat lokaavat sarjan maineen, ollaan nyt rehellisiä. Kilpailun ajaminen on paras tapa näyttää päättäjille, millaisia idiootteja he ovat.

Kisapäivän lämpötila oli yli 40 celciusastetta ja radan pinnan lämpö yli 60, vaikka kilpailun oli määrä alkaa kello 11 aamupäivällä paikallista aikaa. Rosbergin tallikaveri Jacques Laffite saapui kisapaikalle pyjamat yllään ja hauskuutti.

Kilpailu vaati veronsa. Uransa alussa ollut ja vaatimattomalla Tolemanin autolla ajanut Ayrton Senna törmäsi ”liikkuvaan” ratavalliin. Senna tunnettiin värikkäistä näkemyksistään onnettomuuksiinsa – vika oli harvoin hänen. ”Liikkuva” seinä saattoi olla totta. Väliaikaiset betonivallit olivat siirtyneet hiuksenhienosti aiemmin kilpailussa tapahtuneen kolarin seurauksena. Seinä ei ollut siinä, missä Senna odotti sen olevan ja osui.

– Se betoniosa painoi tonnikaupalla, joten olin todella skeptinen. Mutta Ayrton oli niin painokas puheissaan, että tarkistin asian kisan jälkeen. Ja kun näin seinän, se todella oli siirtynyt, noin neljä milliä. Toisin sanoen se ei ollut enää linjassa muiden betonilohkareiden kanssa. Tuolloin tajusin, miten tarkka ja täsmällinen hän oikeasti oli, Sennan silloinen kisainsinööri Pat Symonds kertoi myöhemmin Motorsport-sivustolle.

Keke Rosberg vauhdissa kaudella 1984.­

Auto toisensa jälkeen keskeytti. Ferrarin tykki Rene Arnoux ajoi aivan joukon hänniltä toiseksi. Mutta päivän sankari oli Rosberg, jolle vaikeat katuratakilpailut olivat erikoisalaa. Siinä, missä Rosbergin edellä ollut McLarenin Alain Prost mokasi, suomalainen piti pintansa. Rosberg ohitti kisaa johtaneen Nigel Mansellin britin kovasta estelystä huolimatta.

Mansellin kohtalona oli vaihdelaatikkovika, joka kävi viimeisellä kierroksella kohtalokkaaksi. Britti tarjoili ikimuistoisen – ja pelottavan – hetken, kun hän yritti työntää Lotuksensa maaliviivan yli, ja pyörtyi paahteessa tien pinnalle.

Prost tuli vielä kerran Rosbergin ohi, mutta ranskalainen mokasi ja joutui myös armottoman ratavallin uhriksi. Keke sen sijaan hallitsi autonsa sekä hermonsa ja pääsi korkeimmalle korokkeelle juhlimaan Dallas-tähti Linda Grayn eli Sue Ellenin kanssa.

Yksi jippo Rosbergilla oli käytössään, mitä valtaosalla muista ei ollut. Williams otti vaarin Nascar-kuskien tempusta käyttää kylmällä vedellä viilennettyä aluspäähinettä kypäränsä sisällä. Muut tallit eivät moista hoksanneet, joten Rosbergin oli kirjaimellisesti helpompi pitää päänsä kylmänä, siinä missä muut sortuivat virheisiin.

– Uskomatonta! Tämän päivän kisavauhti sopi Kekelle – hänen olisi ollut vaikeaa pysyä kisavauhdissa, jos rata olisi ollut ensiluokkaisessa kunnossa. Mutta se ei ollut, ja Keke otti tilanteesta kaiken irti. Luoja, miten kova tyyppi hän on, eikö? Tuo oli uskomaton suoritus, hehkutti kommentaattori ja entinen F1-kuski John Watson.

Dallasin F1-kisa ei muodostunut perinteeksi, vaan 1984 kisa jäi ainoaksi laatuaan. USA:ssa ajettiin 1985 vain yksi kilpailu, Detroitissa sekin.

Rosberg starttasi urallaan 114:ään F1-osakilpailuun Theodoren, ATS:n, Wolfin, Fittipaldin, Williamsin ja McLarenin autoilla. Voittoja tuli viisi. Maailmanmestaruutta suomalainen juhli 1982. Ura päättyi kauden 1986 jälkeen.