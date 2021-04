F1-asiantuntija lateli kovaa tekstiä Bottaksen ja Russellin hirmukolarista – syyllinen vaihtui nopeasti: ”Tajusin heti”

Entinen F1-kuski, BBC:n asiantuntija Jolyon Palmer kertoi näkemyksensä sunnuntain kohukolarista Chequered Flag -podcastissa.

Mercedeksen Valtteri Bottaksen ja Williamsin George Russellin karu kolari oli Imolan F1-viikonlopun kiistellyin puheenaihe.

Kaksikko osui toisiinsa radan ykkösmutkassa kisan puolivälin jälkeen. Russell osui linjaansa aavistuksen muuttanutta Bottasta kylkeen, minkä jälkeen kummatkin autot syöksyivät raisun näköisesti rengasvalleihin.

Kuskit syyttivät osumasta toisiaan. Britti kävi läimäisemässä Bottasta kypärään, suomalainen heilutteli keskisormeaan.

Entinen F1-kuski Joylon Palmer otti kantaa kuumaan perunaan BBC:n Chequered Flag -podcastissa.

– Se oli Russellin syy, vaikka kutsunkin tapahtunutta vaikeiden olosuhteiden takia tulleeksi kolariksi. On niin vaikeaa, kun vauhtia on melkein 300 kilometriä tunnissa ja yrität ohitusta kapealla kaistaleella ulkokurvissa, jossa on kosteaa ja huono pito, hän totesi.

Russell, 22, epäili kilpailun jälkeen, ettei Bottas olisi tehnyt pientä liikettä, mikäli hänen tilallaan olisi ollut joku muu kuljettaja. Kaksikon povataan taistelevan Mercedeksen toisesta kuljettajan pallista ensi kaudella.

Brittinuorukaisen nuotti rauhoittui ensijärkytyksen hälvettyä, mutta täysin omaan piikkiinsä hän ei ole kolaria suostunut ottamaan.

37 F1-kisassa esiintynyt Palmer luonnehti Russellin selityksiä ”sekasotkuksi”. Hän kertoi olettaneensa Williamsin kuskin aggressiivisen ensireaktion perusteella, että kolari oli vain ja ainoastaan suomalaisen vika.

– Kun näin Russellin tallustelevan raivoissaan, en malttanut odottaa näkeväni hidastusta, jossa Bottas tekisi jotain täysin kaameaa. Kun näin hidastuksen, tajusin heti, ettei hän (Bottas) tehnyt tilanteessa mitään väärää.

Palmerin mielestä Bottasta voi syyttää ainoastaan siitä, että hän taisteli samoista sijoista peräpään Williamsin kanssa.

– Russell arvioi tilanteen väärin, ja jos olemme raa’an rehellisiä, heidän välinsä ovat nyt hieman kiusalliset, Palmer totesi podcastissa.