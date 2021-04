Valtteri Bottas joutuu katsomaan olkansa yli koko kauden, kirjoittaa Janne Oivio.

Formula yhden kuljettajamarkkinat ovat sen suola. Spekulaatiot siitä, kuka menee ja minnekin – varsinkin isojen tallien osalta – liikuttavat käytännössä koko lajia kisojen välisinä hiljaisina hetkinä. Ei siis ihme, että soppaa hämmennetään huolella.

Harvinaisempaa sen sijaan on, että soppaa hämmentävät kuljettajat itse. Williamsin George Russell lobbasi Mercedes-paikan puolesta hieman kuin Simo Vaatehuoneelta kauppasi tuulipukuja kansalle 1990-luvun lamavuosina. Brittilahjakkuus käytännössä syytti Valtteri Bottasta kaksikon välisestä kolarista vihjaamalla, että Bottas puolusti paikkaansa tavallistakin hanakammin, koska vastassa oli juuri Russell.

Kertauksen vuoksi käydään taustat läpi. Russell on Mercedeksen junioriohjelman kuljettaja ja seuraava kruununjalokivi. Hän tuurasi mestariohjastaja Lewis Hamiltonia mainiosti Bahrainin GP:ssä viime kaudella ja olisi todennäköisesti voittanut kilpailun ilman Mercedeksen varikkosohelluksia.

Tuolloin Russell näytti – tilanteessa, jossa hänellä oli vain voitettavaa ja Bottaksella hävittävää – olevansa vähintään yhtä nopea tai nopeampikin kuin suomalainen tallikaverinsa.

Se jos joku oli väkevä mainospuhe tallipaikan puolesta mitä pikimmiten. Istuinta Mersu-pomo Toto Wolffin ajokissa ei irronnut vielä kaudelle 2021. Ensi kaudeksi tilanne on taas toinen.

Tämä teki Russellin avautumisesta lähes ennen kuulumattoman – jopa härskin poliittisessa F1-maailmassa. Hän yritti kertaheitolla aloittaa julkisen tallipelin ajopaikasta Mercedeksellä, sysätä valtavat paineet Bottaksen niskaan ja päälle leimata suomalaisesta syyllisen Imolan vakavaan onnettomuuteen.

Wolff tiivisti näkemyksensä ytimekkäästi: ”Hevonpaskaa.”

Russell varmastikin ajatteli pelaavansa tilanteen julkisuuden suuntaan fiksusti. Pieni viittaus asetelmaan Bottaksen kanssa saisi kivasti julkisuutta kotimaan mediamyllyssä. Ehkä Wolff näkisi kolarin samalla tavalla kuin hänkin – kukaties Bottaksen osakkeet romahtaisivat Mercedeksen sisällä tyystin!

Hupsista.

Wolff vihjasi, vitsailumielessä toki, että Russell on lähempänä paikkaa Renault Clio -sarjassa kuin Mersulla. Vitsit vitseinä, mutta Wolffin epäilyt Russellin epäkypsyydestä tuntuvat merkillepantavilta.

Samalla Wolff samalla alleviivasi sangen ymmärrettävästi, että tässä tilanteessa ei ole mitään hauskaa Mercedeksen kannalta. Kulukatto rajoittaa sitä, mitä kaikkea Mercedes pystyy kauden aikana tekemään. Bottaksen auto meni täysin romuksi, ja uuden rakentaminen tulee kalliiksi. Kuten Wolff itse asian puki, uuden menopelin rakentaminen saattaa rajoittaa uusien päivitysten tekemistä jo valmiiksi toivottua verkkaisempaan menopeliin.

Mersu-pomon tuomio oli selvä: Russellin olisi pitänyt tietää, mitä tallia vastaan yritti uhkarohkeaa liikettään.

Imolan välikohtaus tuskin muuttaa lopullisesti tietenkään asetelmia suuntaan tai toiseen, mutta Russell ei varmasti ole voittanut puolelleen uusia faneja siellä, missä sillä on merkitystä eli Mercedeksen johdossa.

Kauden sävel on kuitenkin selvä: Russellin kauden ainoa merkittävä tavoite on paikka Mercedekseltä ensi kaudeksi. Bottaksen pitää siis olla terävänä, ettei hän menetä omaansa britille. Radalla saatetaan nähdä lisää hurjia hetkiä, mutta Bottaksen pitää osoittaa hyvää hermonhallintaa myös kisojen ulkopuolella.

Tallipaikkakysymys on aina ollut hänen kohdallaan kuuma peruna, kun Hamilton on ollut niin selvästi nopeampi – mutta ensimmäistä kertaa nyt Bottaksella on aivan selkeä, konkreettinen haastaja paikastaan.

Imolan jälkeen Bottas joutuu myös kysymään itseltään, että mitä hän oikein teki keskikastin taistelussa Lance Strollin perävaloissa ja miten hän oli sinne joutunut, kun Hamilton paineli aivan eri vauhtia. Ainoa hopeareunus suomalaisen ankealle viikonlopulle saattaa lopulta olla se, että Russell osoitti ajollaan ja käytöksellään olevansa vielä aika kaukana ison tallin isosta penkistä.