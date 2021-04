F1-tuomio: Raivostunut George Russell oli hölmö läpsiessään Valtteri Bottasta kohukolarin jälkeen – ”Russell oli Mercedeksen painajainen”

Valtteri Bottaksen ja George Russellin kolari 300 kilometrin tuntinopeudessa sähköisti viikonlopun F1-osakilpailun.

F1-kausi jatkui kauden toisella osakilpailulla Imolassa. Kärkikaksikko oli taas tuttu, tällä kertaa haastaja Max Verstappen kukisti mestari Lewis Hamiltonin.

Päähuomion veivät kuitenkin sateen liukastamalla radalla tapahtuneet useat radalta suistumiset ja kolarit, etenkin pääsuoran päässä täydessä vauhdissa tapahtunut Valtteri Bottaksen ja George Russellin hirmuinen törmäys.

IS:n raati pui jälleen kisan merkittävimpiä tapahtumia, mm. Bottaksen ja Russellin kolaria. Raadissa ovat toimittajat Mikko Knuuttila, Tommi Koivunen ja Petri Seppä.

Mikko Knuuttila

Tähti: McLarenin Lando Norris teki vaikeissa oloissa vakuuttavaa työtä ja ajoi kolmanneksi. 21-vuotiaalla Norrisilla riittää selvästi faneja, sillä hänet äänestettiin kisan parhaaksi kuskiksi. Uransa toisen palkintopallisijan napannut Norris toipui hienosti aika-ajojen pettymyksestään ja osoitti taas olevansa yksi F1-sarjan tulevaisuuden toivoista.

Puheenaihe: Kumpi oli syyllinen Mercdeksen Valtteri Bottaksen ja Williamsin nuoren kotkan George Russellin kolarissa? Kisatuomaristo teki lopulta nahkapäätöksen eikä rangaissut kumpaakaan. Mercedeksen tallipomo Toto Wolff ei kuitenkaan katsonut hyvällä kehityskuskinsa Russellin touhuja vaan uhkasi tätä passituksella Renault Clio Club -sarjaan.

Voi, äiti, että jouduit tämänkin näkemään! Iskikö Mick Schumacheriin ramppikuume, kun Corinna-äiti oli seuraamassa kisaa? Schumacher ajoi seinään turva-auton aikana, etusiiveke jäi radalle.­

Moka: Haas-tallin Nikita Mazepin on ollut alkukauden naurunaihe, mutta nyt tallitoveri Mick Schumacher päätti varastaa valokeilan venäläiseltä. Schumacher täräytti autonsa ratamuuriin turva-auton ollessa radalla ja hajotti etusiipensä. Erityisen noloa oli, sillä virhe sattui, kun äiti Corinna oli saapunut ensi kerran seuraamaan poikansa F1-kisaa.

Päänahka: Vanhat mestarit Fernando Alonso ja Sebastian Vettel hävisivät kumpikin tallitovereilleen. Etenkin nelinkertaisen maailmanmestarin Vettelin tilanne Aston Martinilla näytää murheelliselta. Lance Stroll, 22, oli kahdeksas, kun Vettel,33, oli vasta viidestoista. Ferrarilta pihalle pantu Vettel menettää tätä vauhtia loputkin vanhasta maineestaan.

Kimi Räikkönen oletti jo ajaneensa MM-pisteille, kisan tuomaristo oli toista mieltä.­

Yllätys: Kimi Räikkönen luuli jo napanneensa kauden avauspisteensä yhdeksännellä sijallaan. Myöhään sunnuntai-iltana tuomaristo lätkäisi Alfa Romeon suomalaiskuskille 30 sekunnin aikasakon ja pudotti tämän pisteiltä. Kyse oli rikkeestä uusintalähdön aikana. Räikkönen yllättyi kutsusta tuomariston eteen ja vakuutti tehneensä kaiken oikein.

Tommi Koivunen

Tähti: Lewis Hamilton teki pienen virheen ja lipsautti seinään ja oli myös punaisten lippujen suhteen onnekas. Tähtikunnia menee silti 36-vuotiaalle legendalle: paalupaikka autolla, joka ei ollut nopein, ja 9. sijalta upea nousu toiseksi. Historian menestynein näytti taas arvonsa.

Puheenaihe: Vaikka ikäero on suurempi, niin Lewis Hamiltonin, 36, ja Max Verstappenin, 23, välisessä taistelussa on jo nähtävissä jotain samaa kuin Ayrton Sennan (s. 1960) ja Alain Prostin (s. 1955) välisessä kilvoittelussa aikoinaan. Kokeneempi supertähti ja nuorempi supertähti tuntuvat olevan omassa luokassaan. MM-taistosta on tulossa kahden kauppa.

Moka: Valtteri Bottaksen ja George Russellin välinen kolari meni mielestäni kisatilanteesta. Russell voi joka tapauksessa ottaa kontolleen isomman osan syystä. Hän teki saman kuin viime vuonna Imolassa ja heitti hyvän tuloksen hukkaan. Hölmöintä oli mennä pelottavan tilanteen jälkeen raivoamaan ja läpsimään Bottasta.

Päänahka: Esteban Ocon jäi viime vuonna pahasti silloisen tallitoverinsa Daniel Ricciardon jalkoihin. Tämän kauden avausviikonloppu ei ollut kovin lupauksia herättävä eikä auto vaikuta vieläkään riittävän kilpailukykyiseltä, mutta nyt tuli iso päänahka, kun tallikaveri Fernando Alonso jäi taakse sekä aika-ajoissa että kisassa.

Esteban Ocon (oik.) päihitti tallikaverinsa Fernando Alonson.­

Yllätys: McLarenin auto on Ricciardolle uusi ja talvitestit olivat ennätyslyhyet. Tilanne siis tasoittunee, mutta Lando Norris on silti pyyhkinyt aussilla lattiaa yllättävän selvästi. McLarenin (Norrisin) suorituskyky oli muutenkin yllätys: Bahrain oli kovien odotusten jälkeen pettymys, mutta nyt Norris oli oikeasti liki paalutaistossa ja nousi palkintopallille.

Petri Seppä

Tähti: Katkaistaan tähti keskeltä kahtia ja annetaan puolikas kisaa alusta asti hallinneelle ja näytöstyyliin voittaneelle Max Verstappenille. Toisen puolen saa Lewis Hamilton, joka pahan ajovirheensä jälkeen nousi raivopäisellä ohitusrallilla kisan kakkoseksi, tosin kisan keskeytyksen avittamana. Ilman punaisia lippuja ero palkintopallisijaan olisi venynyt liian isoksi jopa Hamiltonille.

Valtteri Bottaksen autonraatoa valmistaudutaan kuljettamaan pois radalta.­

Puheenaihe: Sää. Sade. Märkyys. Liukkaus. Kisassa riitti tapahtumia, ohituksia, spinnauksia, radalta ulos liukumisia ja kolareita enemmän kuin ehti pitää kirjaa. Olisiko mahdollista kehittää sadetinlaitteet, jotta puolet kauden kisoista voitaisiin ajaa sadeoloissa märällä radalla? Kisojen viihdyttävyys nousisi potensseihin. Imolassa ei tylsää hetkeä ollut.

Moka: Williamsin George Russell oli Mercedeksen painajainen. Ensin hän oli kierroksella ohitettavana osallisena Lewis Hamiltonin ulosajossa ja vain minuuttia myöhemmin kolaroi rajusti Valtteri Bottaksen kanssa. Mikä onkaan Williamsin moottorivalmistaja – Mercedes tietenkin.

Tiimin päätös päästää Lando Norris ohi tallikaveristaan Daniel Ricciardosta kannatti: uran toista palkintopallisijoitusta kelpasi juhlia voittaja Max Verstappenin (oik.) kanssa.­

Päänahka: Tiimiradio määräsi Daniel Ricciardon päästämään Lando Norrisin ohitseen. Kun Norris oli päässyt tulppana olleesta tallitoveristaan ohi, hän häipyi nopeasti maisemaan ja ajoi upeasti aina kolmanneksi saakka. Ricciardokin oli kuudes, eli McLaren sai talleista Imolasta toiseksi eniten pisteitä (23). Enemmän pointseja vei vain Red Bull, kiitos Verstappenin voiton.

Yllätys: Vaikka kisa oli melkoista luistelua alusta asti, silti peräti 17 kuljettajaa sai tuotua autonsa ruutulipulle – Imolan radan tilavien turva-alueiden ansiosta. Jos kisa olisi ajettu Monacossa tai muussa ahtaassa kaupunkirännissä, maaliin asti olisi päässyt vain muutama hassu auto. Muun muassa Hamiltonin kisa olisi ahtaalla radalla päättynyt 31. kierrokselle.