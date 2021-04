F1-pomojen pitkäaikainen haave toteutuu! Sarja tiedotti mielenkiintoisesta uutuudesta

Miamissa ajetaan F1-osakilpailu kaudella 2022.

Pitkään uumoiltu Miamin GP Yhdysvalloissa toteutuu kaudella 2022. F1-sarja tiedotti uudesta kisasta sunnuntaina.

Kilpailu ajetaan Miami Gardensissa Floridassa. Näyttämönä toimii NFL-seura Miami Dolphinsin Hard Rock Stadiumin ympäristö.

Radalle tulee mittaa 5,41 kilometriä ja sille tulee 19 mutkaa, kolme suoraa ja mahdollisuus kolmelle DRS-vyöhykkeelle. Huippunopeuden radalla arvioidaan olevan noin 320 kilometriä tunnissa.

Osakilpailu Miamin ympäristössä on ollut F1-pomojen haave siitä saakka, kun amerikkalainen Liberty Media osti sarjan kaupalliset oikeudet.

– Olemme riemuissamme siitä, että F1 kilpailee Miamissa alkaen 2022. USA on erittäin tärkeä kasvumarkkina meille, ja olemme erittäin innoissamme sarjan kasvavasta kiinnostuksesta maassa. Toinen osakilpailu maassa auttaa vauhdittamaan kasvua, F1-sarjan pomo Stefano Domenicali kertoo tiedotteessa.

Aivan täysin F1-pomojen unelma ei toteudu, sillä alkuperäinen haave oli saada katuratakilpailu kimaltelevan Miamin merenrantakaupungin keskustaan. Paikallisten valitusten myötä sijainniksi tarkentui stadion, joka on parikymmentä kilometriä Miamin keskustasta poispäin.

Tarkkaa ajankohtaa kilpailulle ei ole vielä päätetty. Miamista tulee 11:s eri paikka Yhdysvalloissa, jossa on ajettu F1-osakilpailu. Aiemmin näyttämöinä ovat toimineet Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis sekä nykyisin USA:n GP:tä isännöivä Circuit of the Americas Austinissa Texasissa.

Domenicalin puheista saattaa päätellä, että Yhdysvalloissa nähdään ensi kaudella kaksi osakilpailua. 1980-luvun puoliväliin saakka oli yleistä, että USA:ssa ajettiin kaksi F1-kisaa kauden aikana.