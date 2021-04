Kimi Räikkösen tallikaveri kehui suomalaista maasta taivaaseen – Jäämiehen vastakommentti sai kuulijat repeämään

Kimi Räikkönen paljasti, mistä pitää Antonio Giovinazzissa.

F1-konkari Kimi Räikkönen sai ihmiset nauramaan vastauksellaan, kun toimittaja kysyi häneltä ja tallitoveri Antonio Giovinazzilta kysymyksen: Mitä ajattelette toisistanne?

Pitääkö Giovinazzi esimerkiksi Räikköstä mentorinaan, toimittaja tivasi lisäksi.

Italialaiskuski vastasi ensin.

– Kimi on maailmanmestarikuljettaja, jolla on paljon kokemusta. Hän on ollut F1:ssä kauan. Erityisesti koska itse olen F1-urani alussa, pidän häntä mentorinani, Giovinazzi, 27, sanaili.

Sitten tuli Räikkösen vuoro kertoa mielipiteensä tallikaveristaan.

– Pidän hiuksistasi, Räikkönen nasautti ilkikurisesti.

Kuten oheiselta F1:n virallisen Twitter-tilin videolta voi nähdä, videopuhelussa mukana olleet toimittajat repesivät nauruun. Myös Räikkönen ja Giovinazzi nauroivat sukkeluudelle.

Alfa Romeon hurjapäät ajavat tänä viikonloppua F1-kauden toisen osakilpailun Imolan radalla.