Miten tämä on enää mahdollista? Suomalaisilla outo saldo Italiassa

Vaikka Italiassa on ajettu eniten F1-kisoja historiassa, ei viidenneksi menestynein F1-voittajamaa Suomi ole saanut sieltä yhtään voittoa. Edes viime kauden kolme Italiassa ajettua kisaa eivät tuoneet muutosta.

Suomi on voitoilla mitattuna formula ykkösten historian viidenneksi menestynein maa.

Suomea edustaneet kuljettajat ovat voittaneet yhteensä 56 osakilpailua: Kimi Räikkönen 21, Mika Häkkinen 20, Valtteri Bottas yhdeksän, Keke Rosberg viisi ja Heikki Kovalainen yhden.

Sikäli on melko hämmentävää, että kukaan heistä ei ole voittanut Italian maaperällä.

Perinteikkäässä F1-maassa on ajettu ylivoimaisesti eniten GP-kisoja: tasan sata. Kakkosena listalla on Saksa (79). Radoista Monza (70) on paikka, joka on sekin isännöinyt enemmän kilpailuja kuin mikään muu rata.

On Italia toki tarjonnut myös sinivalkoisia ilon hetkiä: JJ Lehto otti ainoan palkintosijansa Imolassa 30 vuotta sitten 1991 – Mika Häkkinen oli saman kisan viides ja poimi ensimmäiset MM-pinnansa.

Jyrki ”JJ Lehto” Järvilehto kiidätti Scuderia Italian Dallara-auton palkintopallille 28. huhtikuuta 1991.­

Keke Rosberg oli Imolassa ja Monzassa kertaalleen neljäs, mutta muut hänen jälkeensä tulleet suomalaiset ovat seisseet palkintokorokkeella – ja voittokin on moneen kertaan ollut kirvelevän lähellä.

Häkkinen otti urallaan Imolassa kaksi palkintosijaa: kolmannen sijan 1994 ja kakkossijan 2000. Monzassa hän oli kolmas 1994 ja 1996, toinen 1995 ja 2000.

Lentävä suomalainen pyörähti kisan kärkipaikalta keskeytykseen molemmilla radoilla 1999 – ja murtui jälkimmäisessä kisassa, Monzassa, ikimuistoisiin kyyneliin. Mika Salo kuittasi tuolloin uransa toisen palkintopallisijan. Hän oli kolmas ja pääsi Ferrarin ajohaalareissa podiumille tifosien edessä.

Mika Häkkinen pyörähti ulos kisasta Monzassa 1999.­

Kimi Räikkönen oli Imolassa toinen 2003. Monzassa hän oli toinen 2006 ja 2018, kolmas 2007 ja 2009. Jäämies keskeytti Imolassa kärkipaikalta 2005 McLarenin hajottua jo kisan alkuvaiheessa.

Vuonna 2005 Räikkönen sai Monzassa lähtöruuturangaistuksen moottorinvaihdon takia. McLareniin tankattiin eniten bensaa kaikista autoista, mutta Räikkönen otti silti sensaatiomaisesti ”paalupaikan” eli 11. ruudun oltuaan aika-ajojen nopein.

Kisassa hän hävisi voittajalle, tallitoverilleen Juan Pablo Montoyalle, vain 22,775 sekuntia rengasrikosta johtuneesta ylimääräisestä varikkostopista huolimatta. Tuloksena oli neljäs sija.

Räikkönen oli Imolassa 2003 toinen. Rubens Barrichello onnitteli ja lohdutti kisan voittajaa Michael Schumacheria, jonka äiti menehtyi juuri ennen kisaa.­

Räikkönen otti Monzasta uransa viimeisen paalupaikan 2018, johti pitkään ja taisteli kovasti voitosta Lewis Hamiltonia vastaan. Suomalaisen kisavauhti ei kuitenkaan ollut riittävän hyvää.

Hamilton sai myös pientä apua Valtteri Bottakselta, joka ajoi Räikköstä pidempää stinttiä ja hidasti suomalaisen menoa ennen omaa pysähdystään.

Se herätti jopa raivoa joissakin suomalaisfaneissa, jotka eivät ymmärtäneet sitä, että kuljettaja ajaa ensisijaisesti itselleen ja omalle tallilleen eikä maanmiehilleen. Bottas sai suoraa palautetta.

– En mitenkään etsimällä etsinyt viestejä mutta huomasin kyllä kommenteista, että kaikenlaista oli. Jotain sähköpostejakin tuli. En edes tiedä, mistä jengi oli löytänyt osoitteeni. Siellä oli aika hauskoja juttuja: ”Maanpetturi” ja vastaavaa, Bottas hymähti Ilta-Sanomille Monzassa vuotta myöhemmin, syksyllä 2019.

Kimi Räikkösen yli viiden vuoden kuiva kausi ilman GP-voittoa jatkui Monzassa 2018.­

Bottaksella itsellään on neljä kakkossijaa Italian maaperältä. GP3-sarjan mestaruuden voitolla Monzassa 2011 varmistanut Bottas on ykkösissä ollut samassa paikassa toinen 2017 ja 2019 sekä kolmas 2018. Viime vuonna Bottas oli toinen Mugellossa ja Imolassa – kisoissa, joista molempia hän johti alussa.

Myös Heikki Kovalaisella on katkeransuloinen muisto Monzasta. Vuoden 2008 kakkossija oli hänen kautensa toiseksi paras tulos, mutta voittoon ajoi Toro Rossolla Sebastian Vettel, joka päihitti suurtallin autolla kilpailleen suomussalmelaisen.