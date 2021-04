Suomalaislupaus William Alatalo, 18, kisaa ensi kertaa F1-viikonloppuna – ”Onhan se nyt ihan törkeän siistiä”

Formula Regional European Championship by Alpine -sarja starttaa ensi viikonloppuna Italian Imolassa. Radalla on kolme suomalaiskuskia. William Alatalo hakee menestystä Ardenilla.

– Onhan se nyt ihan törkeän siistiä.

Näin toteaa 18-vuotias William Alatalo, joka pääsee ensi viikonloppuna ajamaan ensi kertaa urallaan kilpaa F1-sarjan GP-viikonlopun yhteydessä.

F3-autoilla kisattava Formula Regional -sarja starttaa Imolasta. Kauden kisoista myös toisena ajettava Barcelona ja kolmantena kilpailtava Monaco ajetaan ns. tukiluokkana F1-kilpailujen yhteydessä.

– Tunnelma on ihan erilainen, kun F1-tiimit ovat paikalla. Olisi vielä siistimpää, jos katsojiakin olisi se parikymmentä tuhatta, mutta voi olla, että se jää näkemättä.

Ainakin Imolassa ajetaan tyhjille katsomoille. Barcelonaan ja Monacoon on suunniteltu otettavan yleisöä, mutta vasta aika näyttää, minkä verran katsojia lopulta niissä kisoissa on.

Kausi käsittää yhteensä kymmenen kisaviikonloppua, joiden aikana ajetaan aina kahdet aika-ajot ja kaksi kisalähtöä. Viimeinen kilpailu on merkitty kalenteriin lokakuun lopulle Monzaan.

Alatalo kuvattuna Imolan talvitesteissä.­

Talven testeissä, joiden välissä Alatalo mm. kiirehti pikatahtia käymään englannin yo-kirjoituksissa, suomalaiskuljettajan kierrosajat olivat jatkuvasti suunnilleen viiden parhaan joukossa.

– Kohtuu hyvin voi sanoa menneen. Voi sanoa, että on mennyt hyvin, mutta ei vielä erinomaisesti. Parannettavaa on totta kai paljon, mutta alku uuden tiimin kanssa on ollut hyvä. Eikä näistä testeistä sarjaan saa pisteitäkään. Tasainen, vahva tekeminen on tärkeää, Alatalo summasi Paul Ricardin radalta juuri ennen talven viimeisiä testipäiviä.

Uusia rengassettejä oli laihanlaisesti käytössä, mutta Alatalon fokus oli erityisesti aika-ajokierrosten harjoittelussa ja siinä, että renkaista saisi kaiken irti yhdellä kierroksella, vaikka pitkiäkin vetoja totta kai harjoiteltiin.

– Olisi tärkeää, että aika-ajoissa on aina mahdollisuus olla kolmen parhaan joukossa.

Alatalo ajoi viime kaudella Formula Renault Eurocupissa ja oli sarjan kahdeksas saavutettuaan yhden palkintosijan. Täksi vuodeksi sarja yhdistyi Regional-sarjan kanssa ja kulkee Renault’n Alpine-brändin nimissä.

Lähtöruudukossa on myös kaksi muuta suomalaista: 21-vuotias Patrik Pasma ja 17-vuotias Elias Seppänen, jotka ajavat Petri Lappalaisen johtaman KIC Motorsportin väreissä.

Ilmajokinen Alatalo teki täksi vuodeksi sopimuksen perinteikkään brittitallin Ardenin kanssa. Sitä johtaa Garry Horner, Red Bullin F1-tallipomon Christian Hornerin isä. Hornerit ovat tallin perustajat, ja energiajuomajätillä onkin ollut vuosien varrella tiivis yhteys Ardeniin.

F1-paikat ovat viime vuosina olleet kortilla ilman paikkaa junioriakatemiassa, joissa niissäkin on äärimmäisen kova kilpailu, tai miljardööri-isää.

Myös Alatalon haaveet ovat luonnollisesti kuninkuusluokassa.

– Olisihan se hyvä reitti, jos pärjäisin ja pääsisin Red Bullin akatemiaan. Se helpottaisi matkaa. En kuitenkaan ole miettinyt asiaa sen enempää, eikä se ollut iso asia tiimipäätöksessäni. Olisin valinnut Ardenin muutenkin, mutta toki siinä on mukana tuollainen plussa, että tallilla on historiaa Red Bullin kanssa.

Alatalo ajaa Arden-tallissa.­

Viime kauden jälkeen Alatalolla oli neuvotteluita myös siirrosta pykälää merkittävämpään sarjaan, FIA:n F3:siin. Budjetti ei kuitenkaan riittänyt.

Kaikkien F1-urasta haaveilevien kuljettajien on löydettävä jostain iso rahoitus. Harrastus vie valtavasti rahaa jo kartingissa, ja formulaluokkiin noustessa hinnat nousevat joka pykälällä.

Regional-sarja maksaa arviolta 350 000– 450 000 euroa kaudessa, FIA:n F3-sarja 650 000–850 000 euroa. F2-luokassa puhutaan sitten jo yli puolentoista miljoonan euron paukusta.

– Vanhemmat ovat tietysti suurin tukijani. Iskän firman lisäksi sen kautta on yksi toinenkin firma tukemassa, ja sitten on yksi autokauppa täältä läheltä. Olympiakomitealta tulee tukiraha.

Korona-aikana tukijoiden löytäminen on tavallistakin vaikeampaa.

Alatalo AKK:n nuorten maajoukkueen promokuvassa.­

AKK:n Flying Finn Academyyn ja Suomen nelihenkiseen nuorten A-maajoukkueeseen kuuluminen tuo tarkalleen ottaen 6000 euroa tukirahaa. Sekin tärkeä apu, mutta merkitykseltään tietysti autourheilussa kovin erilainen kuin lähes kaikessa muussa urheilussa.

– Jos vertaa vaikkapa painiin, se ehkä helpottaa siinä lajissa vähän enemmän kuin autourheilussa. 6000 euroa menee tässä lajissa aika äkkiä renkaisiin ja kaikkeen muuhun, Alatalo hymähtää.

Kuortaneen urheilulukiota käyvä Alatalo sai viime kesänä mukavan lisäavun lähiseudulleen, kun Seinäjoella avattiin F1-tasoiseksi kehuttu ajosimulaattori.

– Se on hyödyllinen ja minulle helppo, kun asun 15 kilometrin päässä. Simulaattorilla ajaminen on tärkeä osa tätä ja siihen pitää panostaa, kun radalla ei pääse ajamaan.