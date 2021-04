Daniel Ricciardo ärähti taas F1-sarjalle: ”Ajattelin, että olette idiootteja”

Daniel Ricciardo antaa raippaa F1-sarjalle.

Daniel Ricciardo teki viime joulukuussa selväksi, mitä hän oli mieltä Romain Grosjeanin kammottavan turman jälkeisistä tapahtumista.

Australialaiskuljettaja piti vastenmielisenä tapaa, jolla uusintakuvia näytettiin uudelleen ja uudelleen liekkimerestä, johon Grosjean ajautui Bahrainissa. Ricciardo ja muut kuljettajat joutuivat näkemään niitä ennen kuin kisa päästiin aloittamaan uudelleen.

– Se oli täysin epäkunnioittavaa ja tahditonta hänen ja meidän kaikkien perheitämme kohtaan, Ricciardo jyrisi hollantilaisen Ziggon tv-haastattelussa heti kisan jälkeen.

McLarenille täksi kaudeksi siirtynyt Ricciardo sivuaa samaa teemaa tuoreessa Square Milen haastattelussa.

Haastattelu tehtiin ennen Netflixin F1: Taistelu paalupaikasta -sarjan tuoreimman tuotantokauden julkaisua, ja Ricciardo jakoi lehden toimittajan huolen siitä, että Grosjeanin ulosajosta tehdään ”kolaripornoa”.

– F1 laittoi viime vuonna sosiaalisen median kanaviinsa videon ”vuoden 10 parhaasta hetkestä” tai jostain sellaisesta, ja kahdeksan niistä oli ulosajoja. Ajattelin, että te olette v**un idiootteja, Ricciardo ihmetteli.

Oletettavasti Ricciaro viittasi F1:n videoon vuoden 2020 ”kymmenestä dramaattisimmasta hetkestä”, joista valtaosa sisältää kolareita tai ulosajoja.

– Ehkä 12-vuotiaat haluavat nähdä sellaista sisältöä, ja se on ihan ok, koska he eivät tiedä paremmasta, mutta me emme ole lapsia. Skarpatkaa, Ricciardo lähetti terveisiä F1-sarjan sometiimille.