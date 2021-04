Lewis Hamilton julkaisi koskettavan muistokirjoituksen muusikko DMX:lle – ”Kiitollinen hänen viisaudestaan ja valostaan”

Hiphop-artisti Earl Simmons kuoli oltuaan viikon koomassa.

F1-mestari Lewis Hamilton kertoi sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen hiphop-artisti DMX:n eli Earl Simmonsin kuolemasta.

– On kamalaa herätä DMX:n kuolemaan. Kasvoin häntä kuunnellen. Hänen sanansa ja tarinansa auttoivat minut läpi vaikeista ajoista lapsena. Olen kiitollinen hänen viisaudestaan ja valostaan. Hän lähti liian aikaisin, mutta toivottavasti parempaan paikkaan. Lepää rauhassa DMX, Hamilton kirjoitti.

Tekstin oheen hän julkaisi mustavalkoisen kuvan, jossa DMX on keskellä.

Simmons vietiin pitkänäperjantaina yliannostuksen ja sitä seuranneen sydänkohtauksen vuoksi sairaalaan. Siitä lähtien hän oli koomassa, kunnes kuoli perjantaina, 50 vuoden iässä.

Simmons oli kärsinyt riippuvuudesta pitkään ja ollut useita kertoja vieroitushoidossa.

DMX:n musiikki oli suosittua myös Suomessa erityisesti vuosituhannen vaihteessa. Hänen suurimpien hittiensä joukkoon kuuluvat kappaleet kuten Party Up (Up In Here) ja X Gon' Give It To Ya.

Hamilton, 36, on syntynyt vuonna 1985. Hän on formula yhden seitsemänkertainen maailmanmestari.