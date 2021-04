Sivusto: Palkkakunkku Lewis Hamiltonin tienestit putosivat 10 miljoonalla – Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas tienaavat makean summan

F1:n suomalaiskuskit tienaavat maireita summia Racefans-sivuston asiantuntija-arvion mukaan.

Kuljettajien palkat ovat takuuvarma keskusteluaihe formula 1 -sarjan ympärillä. Eritoten siitä saakka, kun Ayrton Senna allekirjoitti legendaarisen ”miljoona dollaria per osakilpailu” -sopimuksensa McLarenin kanssa 1993, ovat F1-kuskien aina vain tähtitieteellisemmät korvaukset kiusoitelleet fanien kitalakia.

Korvauksista ei kuitenkaan ole saatavilla virallista julkista tietoa, toisin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikan joukkueurheilusarjoissa kuten NHL:ssä tai NBA:ssa.

Racefans-sivusto julkaisee vuosittain oman listauksensa, joka perustuu asiantuntijoiden arvioihin.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin palkka on ollut pitkään ja on edelleen sarjan kovin. Viime kaudella hänen palkkansa uskottiin olevan jopa 40 miljoonaa dollaria vuodessa eli noin 34 miljoonaa euroa – noin kaksi miljoonaa euroa per kilpailu lyhennetyllä 17 osakilpailun kaudella.

Eri raporttien mukaan Hamilton hamusi jopa 42 miljoonan euron palkkaa uuteen sopimukseensa, joka kattaa vain kauden 2021. Racefansin sisäpiiritietojen mukaan Hamilton joutuikin ottamaan roisin leikkauksen korvaukseensa ja tienaa ”enää” noin 25 miljoonaa kaudesta.

Hamilton ei ole ainoa maailmanmestari, jonka palkka ei ole sitä mitä se ennen oli.

Sebastian Vettel tienaa tiettävästi noin puolet siitä, mitä Ferrarilla, kun hänen tämän kauden palkkansa Aston Martinilla uskotaan olevan noin 12,5 miljoonaa euroa. Saman verran tienaa Renaultilta McLarenille siirtynyt Daniel Ricciardo.

F1-sarjaan palannut Fernando Alonso tienaa hieman alle 17 miljoonaa Alpinella.

Ex-mestareista Alfa Romeon Kimi Räikkönen tienaa Racefansin arvion mukaan 8,4 miljoonaa euroa kaudesta ja Mercedeksen Valtteri Bottas saman verran.

Kaikki sarjan kuljettajat paitsi Alpha Taurin tulokas Yuki Tsunoda tienaavat Racefansin arvion pohjalta vähintään miljoona dollaria kaudella 2021. Tsunodan korvaukseksi arvioidaan puoli miljoonaa dollaria eli noin 420 000 euroa.

Tulevaisuudessa F1-kuskit saattavat joutua tyytymään elämään kapeamman leivän äärellä. Vielä kuskien palkat eivät kuulu uuden kulukaton alaisuuteen, vaan heille saa maksaa niin paljon kuin lompakko kestää.

Tämä saattaa kuitenkin muuttua lähitulevaisuudessa, kun tallit yrittävät yhä tarkemmin saada lajin hurjia kustannuksia kuriin.