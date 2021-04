Michael Schumacher sortui törkytemppuun – Jacques Villeneuve näki, miten F1-legendalle kävi jotain täysin epätavallista

Jacques Villeneuve täyttää tänään 50. Kanadalaisen F1-ura huipentui jo varhain, kun hän voitti maailmanmestaruuden 1997 ennen alamäkeään.

Tänään perjantaina 50 vuotta täyttävä Jacques Villeneuve oli 1990-luvun puolivälissä supertähti.

Kanadalainen voitti ensin CART-sarjan mestaruuden Pohjois-Amerikassa 1995 ja siirtyi sitten formula ykkösiin. Suoraan sarjaa hallinneen Williamsin puikkoihin päässyt Villeneuve otti heti debyytissään 1996 Australian Melbournessa paalupaikan. Kisassa hän jäi teknisen ongelman jälkeen toiseksi, kun voiton korjasi tallitoveri Damon Hill.

Jättipotti F1-sarjassa tuli 1997. Villeneuve ajoi maailmanmestariksi. Kaikki ratkesi kauden päätöskisassa Espanjan Jerezissä. Pisteen takamatkalta Michael Schumacheriin lähtenyt Villeneuve teki ratkaisevan peliliikkeensä kilpailun 48. kierroksella.

Schumacher johti, ja vähä vähältä häntä lähestynyt Villeneuve näki tilaisuutensa koittaneen.

– Tiesin, että minulla on varikkopysähdykseni jälkeen kaksi kierrosta aikaa tehdä ohitus tuoreilla renkailla. Kierros, jolla sitten tein ohituksen, oli itse asiassa viimeinen mahdollisuuteni, Villeneuve sanoi How It Was -dokumentissa.

Villeneuven kertomus Jerezin 1997 tapahtumista löytyy F1-sarjan Youtube-tililtä.

Jacques Villeneuve oli vielä tässä Michael Schumacherin perässä. Osat vaihtuivat myöhemmin.­

Villeneuve otti radan viidennessä mutkassa riskin pysyäkseen Schumacherin kannassa kiinni radan takasuoralle tultaessa.

– Pidin tallan pohjassa. Auto liukui vähän, mutta olin metrin tai kaksi lähempänä kuin yhdelläkään aiemmalla kierroksella. Tiesin, että nyt minun pitää tehdä se. Tiesin, että minun pitää yllättää viimeisellä mahdollisella hetkellä, kun hän (Schumacher) ei enää katso peileihinsä.

– Tein niin, ja kun hän meni jarrulle, hyökkäsin sisäpuolelle jarruttaen niin myöhään kuin pystyin. Kun olin rinnalla, olin että vau, hän ei ajanut minua päin. Puoli sekuntia myöhemmin tunsin ison iskun: okei, nyt hän teki sen, Villeneuve naureskeli.

Schumacher oli voittanut maailmanmestaruuden 1994 kolaroituaan Hillin kanssa kauden päätöskisassa Adelaidessa. Myös silloin saksalainen johti sarjaa yhdellä pisteellä ennen finaalikisaa, ja molempien keskeytys tiesi hänelle titteliä.

Nyt keskeyttämään joutui vain Schumacher. Villeneuven auto kärsi vaurioita mutta kesti maalilinjalle. Hän näki Schumacherin keskeytyksensä jälkeen seisomassa radan reunustalla.

– Kun ajoin ohi ja näin hänet seisomassa kädet lantioillaan, näin hänen kasvoillaan olleen vihan ja sen, että hän oli hikoillut. Michael ei koskaan tavallisesti hikoillut, mutta siinä hetkessä hän oli hiessä. Tunsin siitä ylpeyttä, Villeneuve kertoi.

Maalissa Villeneuve oli kolmas. Hän päästi McLarenin autot helposti edelleen, ja Mika Häkkinen otti uransa avausvoiton ennen David Coulthardia, joka oli antanut tietä suomalaiselle.

Schumacherin tilastoihin jäi kolaroinnin takia F1-kaudelta 1997 hylkäys MM-sarjasta.