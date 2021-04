Red Bullin F1-pomo latasi suoran näkemyksen – tässä asiassa Lewis Hamilton on parempi kuin Max Verstappen

Helmut Marko hehkuttaa Lewis Hamiltonia.

F1-kauden avauskilpailu Bahrainissa tarjosi herkullisen ensimmäisen näytöksen taistelussa kuljettajien maailmanmestaruudesta puolitoista viikkoa sitten.

Kahdeksatta MM-voittoaan jahtaava Mercedeksen Lewis Hamilton ja Red Bullin hollantilainen superlahjakkuus Max Verstappen järjestivät Sakhirin radalla valtavan jännitysnäytelmän.

36-vuotias Hamilton vei lopulta niukkaakin niukemmalla erolla voiton, mutta avauskisan perusteella vaikuttaa siltä, että viime kaudet ylhäisessä yksinäisyydessään ajellut Mercedes saa tällä kertaa Red Bullista todellisen haastajan.

F1-fanit ovat jo pitkään haaveilleet Hamiltonin ja Verstappenin välisestä mestaruustaistosta, ja nyt sellainen on viritteillä.

Lewis Hamilton piti Max Verstappenin niukasti takanaan Bahrainissa.­

Red Bullin johtoportaaseen kuuluva neuvonantaja Helmut Marko arvioi supertähtikaksikon voimasuhteita formel1de-sivuston tuoreessa haastattelussa. Hänen mukaansa etu on vielä Hamiltonin nurkkauksessa – juuri ja juuri.

– Kisa näytti mielestäni selkeästi, että tuo kaksikko on omassa sarjassaan. Asia, jossa Hamiltonilla on etu Maxiin nähden on hänen ihmeellinen tasaisuutensa. Hän teki taktisesti mahtavaa työtä ajolinjan muutoksillaan ja niin edelleen. Se oli todella vaikea kisa Maxille, Marko totesi.

Hamilton on ottanut vuonna 2007 alkaneella urallaan ennätykselliset 96 osakilpailuvoittoa. Hän on voittanut kuusi edellisestä seitsemästä kuljettajien maailmanmestaruudesta.

23-vuotias Verstappen on ohittanut ruutulipun ensimmäisenä kymmenen kertaa. Hän oli viime kaudella ainoa kuljettaja, joka pystyi tasaisesti kiusaamaan Mercedeksen Hamiltonia ja Valtteri Bottasta, ja on ollut vuodesta toiseen selkeästi tiuhaan vaihtuneita tallikavereitaan nopeampi.

– Loppujen lopuksi he ovat enemmän tai vähemmän tasoissa. Jonkun ajan päästä myös Max pystyy tukeutumaan samankaltaiseen määrään kokemusta kuin Hamilton, Marko pohdiskeli.

F1-kausi jatkuu 18. huhtikuuta Imolan radalla ajettavalla Italian GP:llä.