F1-tallipomo Toto Wolff nosti syyt esiin – tämän takia Mercedes on nyt vaikeuksissa Red Bullia vastaan

Red Bull on kuronut Mercedeksen etumatkan kiinni.

F1-kausi alkoi Bahrainin jännittävällä osakilpailulla maaliskuun lopussa.

Vaikka Mercedeksen Lewis Hamilton voitti, on Red Bullia pidetty alkukaudesta jopa sarjan nopeimpana autona. Max Verstappen olikin nopein Bahrainin aika-ajoissa ja taisteli voitosta myös kisassa loppumetreille saakka.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff kertoi nyt hollantilaiselle formule1-sivustolle tietävänsä, missä asioissa Mercedeksen moottori häviää Red Bullille.

Red Bull ajaa viimeistä kauttaan Hondan moottoreilla.

– Honda ei ole jättänyt mitään sattuman varaan. Kaikki keinot on käytetty, jotta he voivat päättää F1-jaksonsa hyvin, Wolff kehui sarjasta kauden jälkeen vetäytyvää moottorintoimittajaa.

Wolff kertoi, että tällä hetkellä Mercedes häviää etenkin kovavauhtisissa mutkissa.

– Olemme hiukan jäljessä voimanlähteessäkin. Emme ole tyytyväisiä energian kierrätysjärjestelmään (ERS). Siksi meillä on ongelmia hetkinä, jolloin akut ovat tyhjinä ja auton teho matalampi. Mutta ei ole mitään osa-aluetta, jolla olisimme pahasti jäljessä. Ainoa keino on tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta se ei ole helppoa, Wolff sanoo.

Wolff ei ole lainkaan yllättynyt Red Bullin voimanlähteiden, eli Hondan moottorien, kehityksestä.

– Honda on kunniakas yhtiö, ja olin varma, että he tekevät kaikkensa voidakseen toimittaa vahvan moottorin viimeiselle vuodelleen. Se on varmasti hyvä motivaattori heille.

F1-kausi jatkuu ensi huhtikuun kolmantena viikonloppuna Italiassa Imolan radalla.