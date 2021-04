Ricardo Rossetin F1-sähläyksille naureskellaan yhä – maksukuskin skootteriin ilmestyi ruma viesti: ”Se oli suurta juonittelua”

Nikita Mazepin on ehtinyt jo kohauttaa heikoilla esityksillään. F1-historiassa on nähty monia irvailtuja maksukuskeja. Yksi heistä oli Ricardo Rosset, mutta oliko brassi aivan yhtä huono kuin hänen maineensa? Hän on itse väittänyt joutuneensa muun muassa sabotaasin uhriksi.

Mika Häkkinen ohjasti McLareninsa paalupaikalle Monacon ruhtinaskunnassa 1998.

Häkkinen otti paalun 0,339 sekunnin erolla David Coulthardiin. Hän ajoi kilpailussa voittoon ja seurasi managerinsa Keke Rosbergin esimerkkiä: Rosberg voitti kotikaduillaan Monacossa 15 vuotta aiemmin.

Siinä missä Häkkinen otti aika-ajoissa paalupaikan, brasilialainen Ricardo Rosset ei selviytynyt edes kilpailuun asti.

Tyrrell-tallissa kilpailleen Rossetin paras kierrosaika oli 5,939 sekuntia Häkkistä hitaampi. Hän jäi 21. sijan ottaneesta Esteban Tuerostakin 1,706 sekuntia. Rosset ei 107 prosentin säännön takia selviytynyt kisaan vaan karsiutui yli 0,3 sekuntia vaadittua hitaamman kierrosaikansa takia.

Rosset ei ollut ainoastaan hidas. Hänen sähläyksensä oli radalla sellaista, että esimerkiksi Youtubesta löytyvää pätkää on katseltu yli 170 000 kertaa.

– Inhoan sitä, että joudun sanomaan näin, mutta aika moni keskustelee täällä siitä, onko Ricardo Rosset todella F1-tasoa, edesmennyt selostajalegenda Murray Walker totesi varikon ilmapiiristä.

Vuonna 1996 F1-uransa lopettanut, yhä nykyään tv-kommentaattorina toimiva Martin Brundle vastasi tyhjentävästi:

– Se on aika lyhyt keskustelu, Murray.

Ricardo Rosset Argentiinassa vuonna 1996.­

Rosset oli karsiutunut jo edellisestä kilpailusta Espanjassa.

Monacossa oman tallinkin mekaanikot kävivät tarinan mukaan niin kuumana, että he kävivät uudelleenmuotoilemassa Rossetin skootterissa olleen nimitekstin muotoon tosser (r**kkari).

Legendaarisen Tyrrell-tallin perustaja Ken Tyrrell oli myynyt tallin 1997 Craig Pollockille, British American Tobaccolle ja Reynardille.

Hänen oli kuitenkin tarkoitus olla mukana toiminnassa vielä tallin jäähyväiskaudella 1998, mutta Rossetin palkkaus oli Tyrrellille liikaa. Asiasta vihastunut F1-legenda jätti paikkansa tallissa jo vuotta ennen kuin sen nimeksi muutettiin BAR.

Tyrrell olisi halunnut Toranosuke Takagin rinnalle Jos Verstappenin tai Norberto Fontanan.

Kauden 1998 aikana Rosset oli sitten ainoa kuski, joka karsiutui kisoista – ja niin kävi peräti viidesti. Häntä pidettiin sarjan selvästi huonoimpana kuljettajana.

Mutta oliko hän todella niin surkea kuin maineensa?

Brassikuskit Rosset, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta ja Pedro Diniz Spassa 1998.­

Ricardo Rosset aloitti autourheilu-uransa vasta 19-vuotiaana ostettuaan kartingauton.

Hän oli siis siinä vaiheessa suunnilleen samanikäinen kuin tämän päivän tyypillinen F1-tulokas. 25-vuotiaana vuonna 1993 hän oli jo Britannian F3-sarjan kuudes ja vuotta myöhemmin viides.

1995 Rosset oli kovana sarjana pidetyn FIA:n kansainvälisen Formula 3000 -sarjan kakkonen Vincenzo Sospirin jälkeen. Se oli hieno tulokaskausi Rossetilta, joka jätti sarjassa taakseen mm. Kenny Bräckin, Tarso Marquesin ja Allan McNishin.

Vuodeksi 1996 Rosset saikin sitten F1-paikan Arrowsilta, joka käytti 1991–96 nimeä Footwork. Brassi oli kauden kaikissa aika-ajoissa tallitoveriaan Verstappenia hitaampi, joskin myös melko selvässä kakkoskuskin asemassa.

Rosset on mm. kertonut, kuinka hän ei Monacon lämmittelyajoissa saanut mennä lainkaan radalle, koska Verstappen oli jo rikkonut yhden etusiiven viikonlopun aikana.

Varaosia ei ollut enempää, joten brasilialainen ei saanut ottaa tuntumaa rataan, vaikka hänen kokemuksensa F1-autosta sateella oli olematonta. Ennen koko kisakautta 1996 hän kertoi saaneensa testata noin 30 kierrosta Estorilissa.

Vuonna 1997 Rosset ja Sospiri olivat surullisenkuuluisan Lola-tallin mukana kauden avaus-GP:ssä, joka jäi sen historian ainoaksi kisaksi. Kumpikaan kuski ei selviytynyt kisaan luokattomalla autolla, sillä ero muihin oli aika-ajoissa yli 11 sekuntia.

Sitten oli se ikimuistoinen vuosi 1998.

Rosset selitti kymmenen vuotta myöhemmin brasilialaiselle iG:lle antamassaan haastattelussa surkeaa suorituskykyään niin, että häntä olisi sabotoitu Tyrrellillä tallin sisäisen valtataistelun takia.

– Minulle selvisi myöhemmin, että se oli suurta juonittelua. Japanilaiset Takagin taustalla halusivat näyttää kaikille, että hän on kuski, joka kannattaisi ottaa mukaan (BARille, joka ajoi 2000 lähtien Hondan moottoreilla). Kaiken sen takia minä karsiuduin kisoista, Rosset julisti.

– Kaikki auton kehitys laitettiin Takagin autoon ja minun piti taistella ajokelvottomalla rotiskolla. Kun aloin olla muiden edellä, autosta ei ollut mihinkään. Se oli huijausta, väitti Rosset, joka voitti Takagin vain kahdessa kauden 16:sta aika-ajosta.

Rosset väitti, että hänen autonsa rengaspaineita sabotoitiin kuten myös muita auton säätöjä siivistä lähtien.

– Sillä tavoin on helppoa ottaa 3-4 kymmenystä pois auton suorituskyvystä.

Brassikuski puhui samoista asioista myös Autosportin podcastissa keväällä 2019 joskaan ei niin yksityiskohtaisesti. Hän koki olleensa Tyrrellillä sisäisten valtataisteluiden uhri.

Tässä Autosportin haastattelussa tuodaan myös esiin, miten 1990-luvulla oli nykypäivää tyypillisempää, että pienemmissä F1-talleissa saattoi olla resurssienkin puolesta mahdollista panostaa lähinnä yhteen autoon. Toinen oli vain täyttämässä lähtöruudukkoa.

Rosset vuonna 1995 F3000-kisassa.­

Rosset myös näkee, että hän joutui melko yksipuolisen tylytyksen uhriksi.

Siihen aikaan urheilijan oli myös vaikeampaa tuoda omat näkemyksensä esiin tai puolustautua, kun esimerkiksi sosiaalista mediaa ei ollut. Rossetin mukaan hänen autonsa kytkin ei toiminut Monacossa 1998, mikä vaikutti noloon tilanteeseen, joka päätti hänen aika-ajonsa.

Brassikuljettaja haukkui iG:n haastattelussa 2008 Jacques Villeneuven, jota sanoi pitävänsä ”pahana ihmisenä” ja kuljettajana, joka sattui voittamaan maailmanmestaruuden huippuautolla.

– Villeneuve puhui paljon hevonpaskaa. Ongelma on siinä, että lehdistö kuuntelee joskus sellaisia juttuja. Se on joskus huono juttu, kun he kirjoittavat näkemästään mutteivät tiedä, mitä asioiden taustalla on. Monaco oli esimerkki siitä, Rosset sanoi.

Voi olla, että osansa oli myös näillä Villeneuven kymmenen vuotta aiemmin laukomilla kommenteilla:

– Hänellä ei ole oikeutta olla formula ykkösissä, Villeneuve tylytti Rossetia Monacossa Independentin mukaan.

Ennen surullisenkuuluisia aika-ajoja Villeneuve oli kolaroinut Rossetin kanssa harjoituksissa. On todettava, että videomateriaalin perusteella maailmanmestarin ohitusyrityskin oli melko lailla erikoinen, vaikka hän onnistui sälyttämään syyn kolarista Rossetin niskaan.

– Joka kerta kun olen hänen takanaan, mietin, että mitähän hän meinaa oikein tehdä. Hän on riesa. Mutta kai se on hyvä, että jotkut kuskit maksavat ollakseen formula ykkösissä, Villeneuve jyrisi.

Michael Schumacheria Rosset sen sijaan kehui vuoden 2008 haastattelussa.

Schumi oli aina keskustellut Rossetin kanssa ja jopa tarjonnut kyydin, kun brasilialainen oli kävelemässä rata-alueelta hotellille. Talli oli Rossetin mukaan jättänyt hänet yksin.

– Schumacher ja hänen managerinsa pysähtyivät. Hän sanoi tarjoavansa kyydin. Kun olimme autossa, hän kysyi, että mitä on meneillään, miksi kävelen. Vastasin, että se on pitkä tarina ja eri maailma kuin missä sinä asut. Toinen, likainen maailma. Hän sanoi, etten saisi luovuttaa. Sanoin, etten haluaisikaan, mutta on hyvin vaikeaa löytää talli, joka antaa tukea, Rosset muisteli.

Vaikka Rosset jäi historiaan kuljettajana, joka on jäänyt monien silmissä historiaan yhtenä ainakin 1990-luvun huonoimmista kuskeista, hän muistelee uraansa suhteellisen hyvällä.

Monet tapahtumat kalvavat mieltä, mutta ajamisesta ja autoistaan hän piti niin, että on hankkinut autotalliinsa vanhat Footwork Arrowsinsa sekä Tyrrellinsä.

– En koskaan halunnut olla kuuluisa tai mitään. Pidän matalaa profiilia enkä nykyäänkään halua olla uutisotsikoissa yritykseni kautta, Rosset sanoi pari vuotta sitten Autosportille.

Rosset kuuluu brasilialaisen urheiluvälinejätin Track & Fieldin johtoon ja perustajiin.

1980-luvun lopulla perustetun firman logot näkyivät Rossetin F1-autoissa ja -varusteissa. Hän on formula ykköset 1998 jätettyään keskittynyt bisnesmaailmaan.

– Voin nukkua yöni ajatellen, että tein parhaani. Panin elämäni peliin, kun minun tarvitsi ja tein töitä niin kovasti kuin pystyin. Vaikka autot tai olosuhteet eivät aina olleet kovin hyviä, menin äärirajoille, Rosset sanoi podcastissa urastaan.

F1-uransa jälkeen Rosset oli pitkään ajamatta lainkaan kilpaa, mutta ajoi kymmenen vuoden tauon jälkeen vielä GT-kisoja Brasiliassa.

– Minulla on ollut hieno elämä myös autourheilu-urani jälkeen. En välitä siitä, mitä ihmiset ajattelevat: että olenko huono kuski. Olen hyvä ihminen. Se on minulle tärkeää.