Sebastian Vettelin vauhtia jarruttaa paha henki, väittää F1:n maailmanmestari – ”Hänen pitää tavata manaaja”

Damon Hill uskoo, että Sebastian Vettelin pitää löytää psykologinen parannuskeino. Vasta sitten suoritukset voivat parantua.

F1-legenda Damon Hill, 60, kommentoi karulla tavalla Sebastian Vettelin kauden aloitusta formuloiden MM-sarjassa.

Hill, vuoden 1996 maailmanmestari, on yhä enemmän huolissaan Vettelistä, vuosien 2010–2013 maailmanmestarista.

Britti vertasi Vettelin sunnuntaista kisaa Bahrainissa meksikolaiseen seurapeliin eli pinataan. Siinä paperimassasta tehtyä, herkuilla täytettyä esinettä lyödään silmät sidottuina kepillä.

– Vettel hakataan mössöksi. On kamalaa katsoa, mitä hänelle on tapahtumassa. Hänen psykologisessa rakenteessaan pitää tapahtua muutos. Vettelin pitää tavata manaaja, jotta paha henki saadaan ulos. Hän on tehnyt jotain väärin ansaitakseen tämän, Hill sanoi podcastissa F1 Nation.

Kauden 2021 piti olla Vettelin, 33, kostoretki, sillä hän jäi Ferrarilla tylysti kakkoskuskin asemaan erityisesti viime vuonna, kun suoritukset alitehoisella autolla jäivät hyvin heikoiksi. Tällä kaudella hän ajaa Aston Martinin tallissa.

Hill koki, että Vettel on ylittänyt jonkinlaisen psykologisen murtumispisteen ja alkanut pohtia ajamistaan liikaa tai jännittää autossa.

– Pelkään, että asiat menevät vain huonompaan suuntaan Vettelin tapauksessa. Pahat ja negatiiviset tunteet pitäisi pystyä hylkäämään. Kun hän onnistuu siinä, häneltä löytyvät kaikki maailman rahkeet. Hän voisi ajaa Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin kanssa kärjessä, Hill uskoi.

Vettel jäi lauantain aika-ajoissa ensimmäiseen vaiheeseen ja lähti kisaan viimeisestä lähtöruudusta saatuaan lisäksi lähtöruuturangaistuksen. Kisassa hän oli 15:s.

Hän törmäsi Esteban Oconiin kisan aikana ja syytti tilanteesta kilpakumppaniaan, vaikka oli itse syypää lukkojarrutuksensa vuoksi.

Vettelin tallikaveri Lance Stroll ehti aika-ajojen päätösosioon ja nappasi Bahrainista yhden MM-pisteen Aston Martinille.

– Mielestäni Lance Strollin viikonloppu oli loistelias, vaikka tallilla oli hyvin vaikeaa. Stroll näytti Vettelille täysin kaapinpaikan, Hill arvioi.