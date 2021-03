F1-mestari täräyttää: Nico Rosberg oli Valtteri Bottasta huonompi – kertoi myös kyseenalaisen näkemyksen supertähtien paremmuudesta

Nelson Piquet kertoi näkemyksiään F1-sarjan kärkikuskeista.

Formula ykkösten kolminkertainen maailmanmestari Nelson Piquet tunnettiin jo kilpaurallaan räväkkänä ja mielipiteitä jakaneena hahmona.

Piquet’n omat mielipiteet ovat nekin usein kohauttaneet. Nyt brassi ilmoittaa näkemyksensä F1-sarjan kärkikuljettajien tasosta. Vaikka Piquet, 68, sanoi Motorsport.comille, että eri tallien kuljettajia on vaikea verrata, hän täräyttää kovan väitteen:

– Olen varma, että jos Max (Verstappen) ajaisi Mercedeksellä, hän murskaisi (Lewis) Hamiltonin.

– Max on aggressiivisempi. Hän tekee virheitä sen takia useammin, mutta nähdäkseni hän on Hamiltonia parempi. Hamiltonin on liian helppo voittaa, kun (Valtteri) Bottas on hänen rinnallaan kakkoskuskina.

Piquet on tosin jokseenkin jäävi kommentoimaan Verstappenin taitoja verrattuna Hamiltoniin. Brasilialaisen tytär Kelly, 32, seurustelee nimittäin Max Verstappenin kanssa. Hollantilainen on myös viime vuodet vaikuttanut nauttivan selvää ykköskuskin asemaa Red Bullin tallissa.

Brassi korosti Mercedeksen olleen viime vuosina selvästi parempi auto kuin muut ja vertasi tilannetta kausiin 1986–87, jolloin hän ajoi Williamsilla.

– Kyse ei ole siitä etteikö Hamilton olisi hyvä, mutta hänellä on huonompi kuljettaja rinnallaan. Edellinen (Nico Rosberg) oli vielä huonompi. Hän voitti, koska se oli vuosi, jolloin Hamiltonilla oli ulosajoja ja keskeytyksiä, Piquet täräytti Motorsportille.

Valtteri Bottas ja Nelson Piquet Itävallassa 2018. Piquet ojensi Bottakselle Pirellin paalupaikkapalkinnon.­

Rosberg voitti 2016 maailmanmestaruuden viiden pisteen erolla Hamiltoniin, joka kärsi tuolloin mm. teknisistä ongelmista kauden alun aika-ajoissa Kiinassa ja Venäjällä sekä moottoriongelmasta Bakun katuradalla ajetussa kisassa. Bakun aika-ajoissa Hamilton rysäytti seinään.

Belgiassa brittitähti joutui viimeiseen lähtöruutuun voimayksikön osien vaihtamisen takia. Lisäksi Hamiltonin moottori hajosi johtoasemasta Malesiassa vieden häneltä varmalta näyttäneen voiton.