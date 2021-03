20-vuotias F1-kuski häikäisi debyytissään – kokenut tallipomo yltyi koviin kehuihin: ”Paras tulokas vuosiin”

AlphaTaurin japanilaistulokas Yuki Tsunoda vakuutti Bahrainissa.

Formulapomo Ross Brawn hehkuttaa AlphaTaurin tulokaskuskin Yuki Tsunodan otteita japanilaisen ensimmäisenä kisaviikonloppuna Bahrainin GP:ssä.

– Olen hyvin vaikuttunut Yuki Tsunodasta. Tapasin hänet viikonloppuna ensi kerran ja hän on mieleenpainuva hahmo, Brawn sanoi varikon kuopuksesta Autosportin mukaan.

– Tsunoda on paras tulokas, joka F1:ssä on ollut vuosiin. Hän on ollut melko hämmästyttävä kaikissa sarjoissa, joissa on kilpaillut. Näyttää nerokkaalta liikkeeltä, että Red Bull nosti hänet F1:een, päällikkö kehui Red Bullin ja Hondan suojattia Tsunodaa.

AlphaTauri, jonka autolla Tsunoda ajaa, on Red Bullin farmitalli. Honda varustaa voimanlähteet molemmille talleille.

Brawnin mieleen jäi myös Tsunodan värikäs kielenkäyttö radiossa. Japanilainen kiroili ”liikenneruuhkaa” jo ensimmäisissä harjoituksissaan perjantaina.

Tsunoda väläytti nopeuttaan jo aika-ajojen ensimmäisessä osiossa, joskin lauantai päättyi toiseen vaiheeseen ja 13. ruutuun. Kisassa hän nousi yhdeksänneksi ja sai kaksi MM-pistettä. Tsunodasta tuli ensimmäinen japanilainen, joka on saanut pisteitä F1:n MM-sarjassa.

Tsunoda ohitti kisan viimeisellä kierroksella Aston Martinin Lance Strollin. Aiemmin hän oli mennyt röyhkeästi ohi Fernando Alonsosta, joka kuuluu varikon kokeneimpiin kuskeihin, vaikka pitikin pari välivuotta.

Alonson kuittaus oli Tsunodalle tunteikas.

– Isäni on iso Fernandon fani. Erityisesti isäni pitää hänen ajotyylistään, japanilaisässä sanoi.

– Ykkösmutkassa luotin siis Fernandon taitoihin ja singahdin ohitukseen kuin tulokas. Olin hieman pahoillani, koska tulin kaukaa takaa, mutta hetki oli tunteikas, Tsunoda naurahti.

Tsunoda ajoi Formula 2:ssa vain yhden kauden. Hän sijoittui viime vuonna kolmanneksi sarjassa, jonka Mick Schumacher voitti.