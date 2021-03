Ihmisoikeusasiat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet eri lailla tapetilla myös F1-sarjassa, joka kiertää kritisoituja kilpailupaikkoja.

Jalkapallon MM-karsinnoissa on nähty muun muassa Norjan ja Saksan pelaajien pukeutuneen ennen otteluitaan paitoihin, joilla ne ovat ottaneet kantaa ihmisoikeuksien puolesta. Jalkapallomaajoukkueet aloittivat viime viikolla karsinnat Qatarin MM-kisoihin 2022.

Ennen Bahrainin F1-kilpailua samanhenkiset paidat nähtiin sarjan saksalaiskuljettajilla Sebastian Vettelillä ja Mick Schumacherilla.

Vettel ja Schumacher pukeutuivat mustiin paitoihin, joissa oli selvä viesti niin tieteen kuin seksuaalivähemmistöjen, mustien kuin naistenkin oikeuksien puolesta.

Science is real, black lives matter, no human is illegal, love is love, women’s rights are human rights ja kindness is everything, Vettelin ja Schumacherin paidoissa luki.

Viime kaudella F1-kuskit esiintyivät ennen kisoja paidoissa, joissa luki ”end racism”, mutta nyt rasismin lopettamista vaativa slogan on vaihtunut ”we race as one” -teksteihin. Tämän sloganin ja hashtagin #WeRaceAsOne F1 otti niin ikään käyttöönsä jo viime kaudella.

Tämä iskulause viestii F1-sarjan mukaan koronaviruspandemiaa vastaan yhdessä taistelemista sekä rasismin ja epätasa-arvon tuomitsemista.

Sunnuntaina sarjan kuljettajien viesti ennen kansallislauluja oli jälleen jokseenkin epäyhtenäinen ja sekava: kuljettajista kymmenen, eli puolet, meni Colin Kaepernickin alun perin tutuksi tekemään polviasentoon. Näin tekivät Lewis Hamilton, Vettel, Lance Stroll, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi, Pierre Gasly, Sergio Perez, George Russell ja Schumacher.

Vielä viime kaudella polvistumisessa mukana ollut Valtteri Bottas seisoi nyt maanmiehensä Kimi Räikkösen tapaan. Räikkönen ei myöskään sano sanaakaan F1-sarjan We race as one -kampanjavideolla.

Lewis Hamilton poikkesi paitavalinnallaan Vettelin ja Schumacherin tapaan muista. Hänen paidassaan luki actions speak louder than words, teot puhuvat enemmän kuin sanat.

Hamilton perusteli polvistumisen jatkamista GP-viikonlopun ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa:

– Mielestäni se on tosi tärkeää, kun lapset katsovat, mitä me teemme tässä lajissa. Kun he näkevät meidän polvistuvan, he kysyvät vanhemmiltaan tai opettajiltaan: ”Miksi he tekevät noin? Minkä takia he menevät polviasentoon?”

– Se synnyttää epämiellyttävän keskustelun. Vanhempien täytyy valistaa itseään, ja lapsetkin oppivat. Tämä on taistelu, jota ei ole voitettu ja joka jatkuu varmasti vielä pitkään.

Hamilton myönsi myös, ettei hän ole vuosien varrella ollut niin tarkkaan tietoinen esimerkiksi Bahrainin ihmisoikeustilanteesta. Hän on viime kuukausina opiskellut aihetta, puhunut eri asiantuntijoiden kanssa, ollut yhteydessä Amnestyyn ja tavannut kotimaansa Britannian Bahrainin-suurlähettilään.

– Ongelmia on ympäri maailman, mutta mielestäni emme voi vain tulla näihin maihin, sivuuttaa kaikkea, pitää hauskaa ja vain lähteä, Hamilton sanoi Guardianin verkkosivuilla.