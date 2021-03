Max Verstappen kävi kuumana ja latasi tiimiradiossa suorat sanat – tästä syystä hän joutui päästämään Lewis Hamiltonin ohitseen

Max Verstappen pääsi jo Lewis Hamiltonin ohi, mutta joutui luovuttamaan paikkansa.

F1-kausi 2021 alkoi jännittävimmällä mahdollisella tavalla.

Bahrainissa nähtiin kiivasta kilvanajoa voitosta. Ennen tuoretta näytöstä sellainen on usein loistanut poissaolollaan Mercedeksen seitsemän vuotta kestäneen valtakauden aikana.

Lewis Hamilton ajoi kilpailun voittoon. Kärkisija ei irronnut sellaisella eleettömällä varmuudella, mihin F1-fanit ovat joutuneet tottumaan.

Red Bullin Max Verstappen löi lujan haasteen hallitsevalle maailmanmestarille aivan viimeisiin mutkiin saakka.

Neljä kierrosta ennen loppua nähtiin dramaattisen kilpailun kliimaksi.

Varikkopysähdyksensä jälkeen Hamiltonin kiinni ajanut Verstappen pääsi ohitusetäisyydelle pääsuoralla. Hän yritti ulkokautta ohi, mutta Hamilton kesti. Neljännessä mutkassa hollantilaisen vauhti oli liikaa britille: Verstappen nousi kärkeen.

Verstappen ajoi kuitenkin ohituksessaan mutkan reilusti leveäksi. Pian tämän jälkeen kärjessä ajanut Red Bull -tykki päästi Hamiltonin vapaaehtoisesti takaisin kärkeen.

Bahrainin radan nelosmutka on sen kiistellyin.

Siinä kohdassa radan reunaviivojen ylittämistä valvotaan välillä tiukasti, välillä ei.

Hamilton oli aiemmin kisan aikana saanut varoituksen kisan jurylta mutkan ajamisesta leveäksi. Seuraavasta ratarikkeestä hänelle olisi ollut tiedossa viiden sekunnin aikasakko.

Red Bull halusi välttää aikasakon, minkä vuoksi Verstappen päästi britin takaisin kärkeen. Vaikka Verstappen pysyi tiukasti Hamiltonin kannassa, hänen uudet ohitusyrityksensä eivät enää tepsineet.

Hamilton ajoi kauden avauskilpailun voittoon ensi kertaa viiteen vuoteen.

Kun autot palasivat varikkoalueelle, Verstappen penäsi Red Bullin ratkaisua tiukasti tiimiradiossa.

Hän myös viittasi viiden sekunnin aikasakkoon, jonka olisi saanut tuomaristolta radan reunaviivojen ylittämisestä.

– Miksi ette antaneet minun mennä? Olisin saanut viiden sekunnin eron kurottua kyllä, Verstappen puhisi.

– Kilpailun tuomaristo antoi käskyn, tallipäällikkö Christian Horner vastasi.

Nelosmutkan rajoja tarkkailtiin kisaviikonloppuna vaihtelevasti.

Aika-ajossa useita kierroksia hylättiin ratarikkomuksen vuoksi, mutta kilpailussa kuskit saivat pitkään ajaa mutkan leveäksi vailla seuraamuksia. Yht’äkkiä kesken kisan Hamilton sai kilpailun tuomaristolta varoituksen.

– Mitä ihmettä? Olen ajanut koko kisan siitä samalla tavalla, Hamilton sihisi tiimiradioon aikasakon uhasta.

Lopulta se oli Verstappen, joka joutui maksamaan kovemman hinnan mutkan leveäksi vetämisestä. Hän oli silti kilpailun jälkeen optimistinen kauden suunnasta.

– Totta kai (voiton menettäminen) on sääli. Mutta on myös nähtävä positiivinen puoli. Me todella pystymme nyt haastamaan heidät, joten on hienoa aloittaa kausi näin.

Hollantilaisen tallikaverin Sergio Perezin ajosuoritus alleviivasi Red Bullin nopeutta kisan aikana.

Meksikolaisen kilpailu alkoi surkeasti. Perezin auto sammui kesken lämmittelykierroksen, minkä vuoksi hän joutui aloittamaan pisteiden metsästämisen varikolta. Hyvä kisastrategia ja erinomainen auton vauhti siivittivät hänet kuitenkin viimeiseltä sijalta viidenneksi.

Red Bullin ja Mercedeksen ohella ainoa kuski, joka ehti Perezin edelle oli McLarenin Lando Norris.