Olosuhteet muuttuivat F1-kisaan – näin Bottas ja Verstappen kommentoivat uutta haastetta

F1-kauden avauskisa ajetaan kello 18 alkaen.

Sunnuntain F1-kisa Bahrainissa ajetaan merkittävän erilaisissa olosuhteissa verrattaessa lauantain aika-ajoihin.

Kun lauantain aika-ajot alkoivat, ilman lämpötila Sakhirin radalla oli hieman yli 30 asteessa. Kisapäivänä Bahrainissa on ollut hieman viileämpää, ja kun kisa starttaa, lämpötila on sääennusteiden mukaan noin 22 asteessa.

Kauden ensimmäinen grand prix alkaa kello 18 Suomen aikaa. IS seuraa kilpailua hetki hetkeltä.

Radalla on odotettavissa myös lauantaita kovempi tuuli, jonka vaikutus F1-autojen käyttäytymiseen on merkittävä.

Aika-ajojen kärkikolmikolta kysyttiin lehdistötilaisuudessa olosuhdemuutosten vaikutuksesta kisaan.

– On tosi vaikea sanoa. Kaikilla autoilla on omat luonteenpiirteensä. Jotkut ovat herkempiä tuulelle kuin toiset, mutta on vaikea sanoa, kun ei ole mitään tarkkaa tietoa muiden autojen toimivuudesta, Valtteri Bottas sanoi.

– Tuuli on paljon voimakkaampaa. Kuten näimme testeissä, se tekee asioista paljon vaikeampia. Olen varma siitä, että kenelläkään ei ole helpompaa.

Bottas starttaa kilpailuun kolmannesta lähtöruudusta. Paalulta lähtee Max Verstappen, joka saa rinnalleen kakkosruutuun Lewis Hamiltonin.

– Kuten Valtteri sanoi, kaikki joutuvat kamppailemaan sen kanssa. Siihen täytyy vain sopeutua ja tehdä parhaansa, Verstappen totesi.