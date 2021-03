Voihan Vettel! F1-mestarin synkkä viikonloppu sai jatkoa – nyt tärähti rangaistus: Saksalainen hallitsee noloa ennätystä

Sebastian Vettelin surkea viikonloppu jatkui F1-tuomariston kuulustelulla.

Sebastian Vettel lähtee sunnuntain kilpailuun Bahrainissa viimeisestä lähtöruudusta.

Vettel oli aika-ajoissa 18:s, mutta hän sai kisatuomaristolta viiden lähtöruudun rangaistuksen. Se pudottaa saksalaisen 20. eli viimeiseen ruutuun.

Rangaistus tuli, kun Vettel ei hidastanut vauhtiaan riittävästi keltaisten lippujen aikana. Aston Martinilla kilpaileva Vettel ei laskenut vauhtiaan tarpeeksi, kun hän tuli radan ensimmäiseen mutkaan viimeisellä aika-ajoyrityksellään.

Keltaiset liput aiheutti radan ensimmäiseen mutkaan pyörähtänyt Nikita Mazepin.

Vettel sai lisäksi kolme rangaistuspistettä. Jos kuljettaja saa 12 kuukauden aikana 12 rangaistuspistettä, seurauksena on automaattinen yhden GP:n kilpailukielto.

Vettelillä ei viimeisen vuoden ajalta ollut tilillään yhtään pistettä, joten hän on yhä kaukana kilpailukiellosta.

Rangaistuspisteet ovat olleet käytössä vuodesta 2014, ja Vettel on kahminut niitä eniten kaikista kuskeista. Vuosien varrella niitä on kertynyt nyt jo 27, mutta ei kertaakaan 12:a vuoden sisällä, joten hän on välttynyt kisakielloilta.