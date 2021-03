Fernando Alonson pöyhkeän ylimielinen kommentti herätti huomiota F1:ssä – näin hän selitteli sanomisiaan

Fernando Alonso sanoi kuulleensa väärin BBC:n toimittajan kysymyksen.

Formula ykkösiin palannut espanjalaistähti Fernando Alonso, 39, herätti hiljattain huomiota julistautumalla BBC:n haastattelussa koko MM-sarjan parhaaksi kuljettajaksi.

Nyt Alonso selittää pöyhkeän ylimielisen kommenttinsa johtuneen väärinymmärryksestä.

– Tarkoitukseni ei missään nimessä ollut sanoa, että olen parempi kuin Lewis [Hamilton] tai Max [Verstappen] tai kukaan muukaan. Kuulin varmaan kysymyksen väärin. Luulin, että minulta kysyttiin, olenko yhtä hyvä kuski kuin 2018, jolloin jätin F1-sarjan, Alonso sanoi BBC:n mukaan.

Sekaannuksen ytimessä on kaksi hyvin samanlaista englannin kielen sanaa then (silloin) ja them (he). Alkuperäisessä haastattelussa Alonso puhui ensin muista F1-sarjan huippukuskeista, kuten Hamiltonista, Verstappenista, Sebastian Vettelistä ja Kimi Räikkösestä ja sanoi, kuinka mahtava haaste on kohdata heidät radalla. BBC:n toimittaja kysyi sitten jatkokysymyksen: oletko yhä yhtä hyvä kuin he?

– En, olen parempi, Alonso vastasi.

Videon haastattelusta näet tämän linkin takaa.

MM-tittelin vuosina 2005 ja 2006 voittanut Alonso palaa formula ykkösiin kahden vuoden tauolta. Hän edustaa nykyisin Alpine F1 -tallia, joka aiemmin tunnettiin nimellä Renault. Alonso voitti maailmanmestaruutensa juuri Renault’n riveissä.