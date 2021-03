F1-konkari Fernando Alonso töksäytti kipakan kuitin Ferrarin suuntaan – kiisti myös sitkeän huhun maineestaan

Fernando Alonso ei kadu, että ura Ferrarilla päättyi ristiriitoihin.

Fernando Alonso on kaksinkertainen maailmanmestari. Mihin hän pystyy Alpinella?­

Yksi alkavan F1-kauden mielenkiintoisimmista nimistä on Fernando Alonso. Espanjalainen konkarikuski palaa formulasirkukseen kahden vuoden tauon jälkeen. Hän ajaa Renault’sta Alpineksi nimensä muuttaneessa tallissa.

Alonso, 39, palasi ”kotiin”: hän ajoi Renault’lla vuodet 2003–2006 ja 2008–2009 ja voitti tallissa maailmanmestaruudet kausina 2005 ja 2006.

Vuodet 2010–2014 Alonso ajoi Ferrarilla. Yhteistyö päättyi riitaisasti, ja Alonso lähti kesken sopimusneuvotteluiden. Tuoreessa haastattelussa Alonso heitti pientä kuittia Maranellon suuntaan: hän ei kadu päätöstään.

– On vuosi 2021 eikä Ferrari ole vieläkään voittanut mitään, Alonso sivalsi espanjalaisen AS:n mukaan.

Ferrari on tosiaan viime vuodet ollut paha alisuorittaja. Vuonna 2007 mestaruutta juhlinut Kimi Räikkönen on edelleen Ferrarin viimeisin maailmanmestari. Samana vuonna Maranellossa juhlittiin myös viimeisintä tallimestaruuttaan.

Alonso otti haastattelussa kantaa myös sitkeään huhuun, jonka mukaan hän on myrkyttänyt talliensa ilmapiiriä.

– Tämä on kolmas kerta kun ajan Renault’lla, ja olen ollut kahdesti McLarenilla. Olen ollut useissa talleissa ja minua on pyydetty takaisin, joten heidän luulisi olen tyytyväinen minuun. Jos ei, en tiedä miksi he soittivat minulle. Huono maine? Nauran niille väitteille, Alonso totesi.

Alonso vahvisti asiaa kertomalla, että hän on yhä hyvissä väleissä monien entisten tallitoveriensa kanssa, esimerkiksi Giancarlo Fisichellan ja Jarno Trullin.

– Nauran (väitteille), koska kaikki tallitoverini ovat olleet hyviä ystäviäni ja ovat sitä edelleen.

Alonson tallitoverina Alpinella ajaa ranskalainen Esteban Ocon.