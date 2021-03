Lewis Hamiltonilta suoraa puhetta F1-sääntöjen tarkoitusperistä – Valtteri Bottas vaikeni

Lewis Hamiltonin mukaan F1-sarjan sääntömuutosten tarkoitus on hidastaa Mercedes-tallia, joka on voittanut maailmanmestaruudet seitsemän kertaa putkeen.

Ennen F1-talvitestejä moni odotti, että MM-sarjan voimasuhteet pysyvät pitkälti samansuuntaisina kuin viime kaudella.

Jo testit kuitenkin osoittivat, että pakka saattaa sittenkin sekoittuneen hieman enemmän, ja vahvistus saatiin Bahrainin GP:n aika-ajoissa lauantaina.

Red Bullin Max Verstappen, joka oli viime kaudella paalulla vain kerran ja silloinkin niukalla 0,025 sekunnin erolla, otti ykkösruudun yli 0,3 sekunnin kaulalla Mercedeksen Lewis Hamiltoniin.

Kaikkien tallien F1-autot ovat lähinnä kehitysversioita viimevuotisista.

Pienet, sääntöjen mukana pakotetut muutokset pohjalevyihin näyttävät syöneen etenkin Mercedeksen ja Aston Martinin eli entisen Racing Pointin iskukykyä. Racing Point oli viime vuonna kopiokohun keskellä, kun sen auto näytti lähes identtiseltä Mersun vuoden 2019 auton kanssa.

– Ei ole salaisuus, että nämä muutokset on tehty totta kai työntämään meitä taaksepäin, Hamilton ilmoitti aika-ajojen lehdistötilaisuudessa Motorsportin mukaan.

Hän huomautti myös viime vuonna kesken kauden tuodusta säännöstä, joka myötä moottoriasetusten muuttaminen aika-ajoissa tai kisoissa estettiin. Näin Mercedes menetti sen etuna pidetyn ”party moden” aika-ajoista. Tuloksissa tuo sääntöuudistus ei juuri näkynyt.

– Mutta se on ok, me rakastamme haasteita emmekä keskity näihin asioihin. Teemme vain kovasti töitä ollaksemme parhaimmillamme.

Valtteri Bottas oli aika-ajojen kolmas.­

Valtteri Bottas ei halunnut ottaa kantaa tämänvuotisiin sääntömuutoksiin vaan tyytyi toteamaan, että Red Bullilla on kaikin puolin erittäin vahva paketti.

– He ovat tehneet hyvää työtä talven aikana, ja meidän täytyy tehdä paremmin hommia.