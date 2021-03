Kommentti: Mick Schumacherilla, 22, ei ole mitään saumoja pisteille – uskomaton tavoite kertoo kaiken hänen luonteestaan

Mick Schumacher on mennyt sellaisen mankelin läpi, että hänen kohdallaan taitaa olla turha spekuloida, kestävätkö hermot nimen tuomia paineita, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Schumacherin nimi palaa formula ykkösiin yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Mick Schumacher, 22, ajaa sunnuntain uransa ensimmäisen kilpailun samanikäisenä kuin isänsä Michael 30 vuotta sitten.

Michael Schumacher ehti ajaa Jordanilla yhden kisan loppukesästä 1991. Hän keskeytti heti avauskierroksella, mutta jo seitsemäs lähtöruutu vakuutti Benettonin, joka ryösti nuoren saksalaisen talliinsa.

Siihen aikaan Michael Schumacher oli debytantiksi nuori. Ajat ovat muuttuneet: nyt 22-vuotias Mick Schumacher ei ole mikään erityisen nuori tulokaskuljettaja.

Sukunimi voi tuoda mukanaan liian kovia odotuksia, vaikka Schumacher on hallitseva F2-luokan mestari. Hän on kuitenkin ollut hiljalleen kypsyvä kuljettaja, joka on tarvinnut aikaa joka pikkuformulaluokassa ennen tuloksia. Schumacher on luonut menestyksensä ennen kaikkea työnteolla – ja toki sen avulla, että on saanut Ferrarin akatemiakuskina nauttia huipputalli Premalla ajamisesta.

Nyt Schumacher ei ole huippuautossa: Haas on F1-sarjan hitain auto eikä sillä ole saumaa taistella pistesijoista.

Schumacherilla on kuitenkin monta asiaa puolellaan. Hänellä on ensinnäkin vastassaan tallikaveri, Nikita Mazepin, jonka peittoamisen pitäisi olla helpompaa kuin yhdenkään muun F1-kuskin. Kauden 1. aika-ajoissa Schumacher tyrmäsi Mazepinin, joka kruunasi heikon esityksensä pyörähtelyillä.

Ferrarin akatemia ja sukunimi antavat Schumacherille myös peliaikaa. Ensimmäinen F1-kausi saa kulua opetteluun eikä menestyspakkoa ole vielä tänä vuonna. Tulosten aika on myöhemmin.

Mercedeksen F1-historian huimimpaan voittoputkeen piiskannut Toto Wolff on sanonut uskovansa, että lähes kaikkien menestyjien, oli se bisnesmaailmaa tai urheilua, päättäväisyyden selittää jokin vakava trauma.

Mick Schumacher on mennyt sellaisen mankelin läpi, että hänen kohdallaan taitaa olla turha spekuloida, kestävätkö hermot nimen tuomia paineita, vaikka hän nyt nouseekin autourheilun kruununjalokiveen F1-sarjaan.

Kaikki muistavat, mitä Schumacherin, silloin 14, isälle kävi yhteisellä laskettelulomalla joulukuussa 2013. Hän on sen jälkeen kestänyt karmean julkisuusmyllyn, voittanut mestaruuksia ja ansainnut paikkansa F1-sarjassa paitsi nimellään myös saavutuksillaan.

Päättäväisyys, intohimo ja valtava työmoraali paistavat kauas. Puheista on tullut selväksi, että Schumacher on pannut kaiken likoon eikä jätä kiviä kääntämättä.

Kun Lewis Hamilton vei viime vuonna isä-Schumacherin 91 GP-voiton ennätyksen, Mick ilmoitti itsevarmasti, että hänen tähtäimessään on rikkoa Hamiltonin ennätys. Siinä on ihan kohtalainen tavoite.